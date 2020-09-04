Vedat Muriqi'nin neden hala Lazio'ya imza atmadığı ortaya çıktı

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Vedat Muriqi transferi için Lazio ile büyük ölçüde anlaşan Fenerbahçe'nin transferi neden ağırdan aldığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, bonservis bedeli haricinde yeni bir golcüyle anlaşmadan Kosovalı forvetin transferine onay vermeme kararı aldı. Konuyla ilgili yakın zamanda kötü örnekler yaşayan Fenerbahçe; Fernandao, Josef de Souza ve Giuliano gibi isimleri yüksek bonservis bedelleriyle gönderse de bu oyuncuların yerine doğru takviyeler yapamamış, transferler takıma geç dahil olmuştu.

Fenerbahçe’de Vedat Muriqi'nin Serie A ekibi Lazio'ya transferi uzadı. Kosovalı golcünün şu ana kadar imzanın atmamasının sebebi ortaya çıktı.



Fenerbahçe’de Vedat Muriqi transferinin uzamasındaki sebebin sadece bonservis bedeli olmadığı ortaya çıktı.

YENİ GOLCÜ GELMEDEN MURIQI’YE İZİN YOK

Yönetim Kosovalı futbolcunun gidişi sonrası gelecek forveti zaman kaybetmeden kadroya dahil etmek istiyor. Bunun için çalışmalarını tamamlamadan bu transfere onay vermiyor. Bundaki temel amacın iki sezon önce yapılan hatalara düşmemek olduğu öğrenildi.

YAKIN ZAMANDA KÖTÜ ÖRNEKLER VAR

O dönem takımdan ayrılan Fernandao, Souza ve Giuliano gibi isimlerden bonservis geliri elde edilse de hem yerlerine doğru oyuncular getirilemedi hem de bu transferler takıma geç dahil oldu. Yönetim bu nedenle Vedat’ın gidişi sonrası gelecek forvetin hiç zaman kaybetmeden takıma katılması düşüncesini taşıyor.

MALİ VE SAHA İÇİ KISMI

İşin bir de mali ve saha içi kısmı bulunuyor. Vedat gibi bir futbolcunun yerini doldurmak kolay değil. Yönetim 26 yaşında, teknik kapasitesi yüksek, etkili gol vuruşları ve fizik gücü yüksek bir ismin alınmasının ne kadar güç olduğunun farkında.

Böyle bir isim bulunsa bile yüksek bonservis bedeli ve ücretler söz konusu olabiliyor. Bu nedenle bu süreçte hem Vedat’ın alternatifi arandı hem de futbolcu için istenilen bonservis fiyatına İtalyan ekibinin çıkması sağlandı.

YÖNETİM NET 20 MİLYON EURO İSTİYOR

20 milyon euro bonservis bedelini vermeye razı olan Roma ekibi toplam 16 milyon eurolardan bu noktaya geldi. 18 + 2 milyon euro şeklindeki teklifi yönetim net 20 milyon euroya çekmek istiyor. Bunun pazarlığını yaparken de diğer yandan yeni golcünün hazırlıklarını tamamlıyor.

Vedat’ın özelliklerine yakın bir ismi mali açıdan uygun şekilde takıma dahil etmenin planları yapılıyor. Böylelikle gelecek bonservisin büyük bölümü kulübün kasasına girecek.