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aksam.com.tr
  • 21 Eylül 2020 Pazartesi 13:18
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Vedat Muriqi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Vedat Muriqi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

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Fenerbahçe'nin rekor bedelle Lazio'ya sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.

Lazio’ya imza atan Vedat Muriqi, koronavirüs şoku yaşıyor. Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku’nun özel haberine göre golcü futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Sezonun flaş transferi Vedat Muriqi, Lazio’ya imza attıktan sonra İstanbul’a döndü.

İstanbul’da evraklarını halleden Muriqi’nin yapılan koronavirüs testinde sonuç pozitif geldi.

26 yaşındaki forvetin İstanbul’da kalmaya devam edeceği ve test sonucu negatif çıktıktan sonra İtalya’ya Roma şehrine döneceği aktarıldı.

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