Vedat Muriqi'nin koronavirüs testi pozitif çıktı

Lazio’ya imza atan Vedat Muriqi, koronavirüs şoku yaşıyor. Kosovalı gazeteci Arlind Sadiku’nun özel haberine göre golcü futbolcunun test sonucu pozitif çıktı. Sezonun flaş transferi Vedat Muriqi, Lazio’ya imza attıktan sonra İstanbul’a döndü.
İstanbul’da evraklarını halleden Muriqi’nin yapılan koronavirüs testinde sonuç pozitif geldi.
26 yaşındaki forvetin İstanbul’da kalmaya devam edeceği ve test sonucu negatif çıktıktan sonra İtalya’ya Roma şehrine döneceği aktarıldı.
Futbolculuğundaki ustalığı yönetim kısmına da taşıyan Emre Belözoğlu arka arkaya imzalarla şimdiden sezona damga vurdu.
Fenerbahçe'nin rekor bedelle Lazio'ya sattığı Kosovalı golcü Vedat Muriqi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı iddia edildi.
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