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  • Vedat Muriqi'nin ileri uçta yalnız kaldığını düşünen Ersun Yanal, beklerden hücuma destek istedi
  • 21 Şubat 2020 Cuma 10:03
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  • 21 Şubat 2020 Cuma 10:03

Vedat Muriqi'nin ileri uçta yalnız kaldığını düşünen Ersun Yanal, beklerden hücuma destek istedi

Vedat Muriqi'nin ileri uçta yalnız kaldığını düşünen Ersun Yanal, beklerden hücuma destek istedi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Vedat Muriqi'nin performansını düşüren etkeni buldu.

En çok gol pozisyonu üreten ama en çok fırsatı da harcayan Fenerbahçe'de Ersun Yanal derbi öncesi çözümü buldu. Vedat Muriqi'nin ceza sahasında yalnız kaldığını tespit eden Yanal, orta saha ve kanatların dışında beklerin de hücuma destek vermesini istedi. Ersun Hoca, kalabalık hücumlarla rakibi bunaltmayı, Muriqi'yi rahatlatmayı hedefliyor.

MURIQI'Yİ BUNALTAN 'KART' BASKISI

Son haftaların düşüşteki ismi Vedat Muriqi, kart baskısı nedeniyle zorlanıyor. 3 sarı kartla sınırda 8 haftadır oynayan Kosovalı forvet, Galatasaray derbisini kaçırmamak için hata yapmaktan haftalardır kaçındı.

Daha önce Gaziantep'te çift sarı kart nedeniyle polemiklerle karşılaşan Muriqi, psikolojik olarak da bunaldı. Ancak bu hafta Galatasaray'a karşı sahadaki yerini alacak olan 25 yaşındaki golcü artık rahatladı.

Tamamen derbiye konsantre olan Muriqi, motivasyonunu üst düzeyde tutuyor.

(Türkiye)

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