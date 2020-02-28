Vedat Muriqi'nin gol orucu şaşkınlık yaratıyor

Fenerbahçe’de son haftaların formsuz ismi Vedat Muriç’in düşen performansı merak konusu oldu. Kosovalı yıldızın formsuz bir döneme girmesi sonrası toparlanması isteniyor. Muriç’in stresli bir dönemden geçtiği de eklendi.
Son olarak 19. haftada Başakşehir ağlarını sarsan 25 yaşındaki forvet daha sonra adeta durdu. Trabzonspor, Alanyaspor, Ankaragücü ve Galatasaray maçlarını boş geçen, bunun yanında oyun olarak da vasatı aşamayan Muriç, sorun yaşıyor.
Aslında devre arasından bu yana stresli bir dönem geçiren golcü oyuncu, birçok zor konuyla uğaşıyor. Kendisi hakkında yaklaşık 3-4 aydır çıkan transfer iddiaları, yüksek bonservis beklentileri ve Manchester United başta olmak üzere dev kulüplerin hamleleri Muriç’i zorluyor. Aynı şekilde Kosova Milli Takımı’nın da EURO 2020 play-offunda Makedonya ile yapacağı maç için beklentiler arttı. Kosova’da herkes Muriç’in iyi olmasına kilitlenmiş durumda.
Bir diğer durumda takımın kanatlarının durması ve artık her maç geriye gelip top almak zorunda kalması yıldız oyuncuyu yoruyor.
(Milliyet)
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