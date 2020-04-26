Vedat Muriqi'in değeri düştü

AKŞAM
O zaman değeri 22 milyon pound olan Vedat’ın şimdi pandemi yüzünden 13 milyon pounda düştüğü de belirtildi.
5 MAYIS’TA TOPBAŞI
Öte yandan UEFA’nın açıklamasının ardından Fenerbahçe’de hareketlilik başladı… Sarı-Lacivertliler’in 5 Mayıs’ta gruplar halinde idmanlara başlayacağı belirtildi.
SERVET ÇETİN: SOYUNMA ODASINDAN ÇIKAMADIK
Servet Çetin, 2006’da Fenerbahçe ile Denizli’de kaybedilen şampiyonluğun ardından yaşananları söyle anlattı: “Soyunma odasından 3-4 saat çıkamadık. Herkes oturduğu yerde kaldı. Duşa hemen giremedik. Anlatması çok güç. Sessizlik hakim oldu.”
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, istifa eden yakın arkadaşının yaşadıklarını AKŞAM'a anlattı: “Comolli bana, ‘Ben kendimi başkana anlatıyorum, anlatıyorum. Sonra başkan çıkıp, fikir değiştiriyordu. Artık benim sözümün geçmediği yerde durmamın pek bir anlamı kalmamıştı' dedi.”
Bordo-Mavililer'in kaptanı Arjantin basınına güvende olduklarını açıkladı: “Türkiye'de şanslıyız. Salgın, Arjantin'de olduğu gibi Türkiye'ye de geç geldi. Avrupa'daki gibi engellenmesi zor olmadı. Doğruyu söylemem gerekirse, Türkiye'de bir korkumuz olmadı. Dünya çapında pandemi ilan edildiğinde Türkiye buna hazırdı.”
Eğer Ziraat Türkiye Kupası virüsten tamamlanamazsa UEFA ligdeki puanlamaya göre Avrupa'ya takım çağıracak. Bu da Beşiktaş'ın yolunu açarken, Fenerbahçe'yi dışarıda bırakacak.
Belçika basınından “voetbalnieuws”un haberine göre; Monaco, Anderlecht'e kiraladığı Chadli'yi gelecek sezon kadroda tutacak.
İngiliz basını Vedat Muriqi'nin, ara transfer döneminde Newcastle United tarafından takip edildiğini ve değerinin düştüğünü yazdı.
Hafta içinde Norveç'ten Trabzon'a özel uçakla gelen Sörloth'a 14 günlük karantina sürecinde özel program verildi.
2005 yılında Beşiktaş'a transfer olan Kleberson, 15 yıl sonra bir itirafta bulundu.