Vedat Muriqi'e bir talip daha

Bu sezon sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Vedat Muriqi için sürpriz bir talip ortaya çıktı.
Yeni sezonda hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fransız ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsüyle ilgileniyor. Corona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Vedat Muriqi'i de renklerine bağlamak istiyor.
Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü bu sezon 28 resmi maçta 15 gol atıp 5 asist yaptı.
Vedat Muriqi'in adı başta Tottenham olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu. (NTV Spor)
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Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'e İngiliz ve İtalyan kulüplerden sonra sürpriz bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki golcüyle Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in ilgilendiği belirtildi.
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