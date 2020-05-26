  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 26 Mayıs 2020 Salı 15:51
  • |
  • Son Güncelleme:

Vedat Muriqi'e bir talip daha

Vedat Muriqi'e bir talip daha

Paylaş

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'e İngiliz ve İtalyan kulüplerden sonra sürpriz bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki golcüyle Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in ilgilendiği belirtildi.

Bu sezon sergilediği performansla birçok kulübün dikkatini çeken Vedat Muriqi için sürpriz bir talip ortaya çıktı.

Yeni sezonda hücum bölgesini güçlendirmek isteyen Fransız ekiplerinden Rennes, Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsüyle ilgileniyor. Corona virüs salgını nedeniyle tescil edilen Ligue 1'i üçüncü sırada tamamlayan ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Rennes, oluşturacağı bütçe kapsamında Vedat Muriqi'i de renklerine bağlamak istiyor.

Fenerbahçe ile 2023'e kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki golcü bu sezon 28 resmi maçta 15 gol atıp 5 asist yaptı.

Vedat Muriqi'in adı başta Tottenham olmak üzere birçok Avrupa kulübüyle anılıyordu. (NTV Spor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

8. Fetih Kupası başlıyor

title

F.Bahçe'nin gündemindeki Gökhan ve Caner kararı yönetime iletti

title

Elneny, Beşiktaş'a ihtarname çekti: 'Alacaklarım ödenmezse sahaya çıkmam!'

Kenan Sofuoğlu'nun belgeseli yarın yayınlanacak!

SPOR GÜNDEMİ

Sonunda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi...
Sonunda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi...

Sonunda anlaşma sağlandı! Galatasaray'a Garry Rodrigues müjdesi...

Galatasaray, eski futbolcusu Garry Rodrigues'ten kalan ödeme taksidi konusunda Al Ittihad Kulübü ile anlaşma sağladı. Fenerbahçe forması giyen yıldız futbolcunun taksidinin gecikmesi sonrası FIFA'ya gitmeye hazırlanan Galatasaray'ın kasasına girecek rakam da belli oldu.

Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor...
Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor...

Galatasaray'da 'Terimsilin!' Büyük temizlik başlıyor...

Koronavirüs salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Fatih Terim, sezon sonunda büyük bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor... İmparator'un yapacağı değişimin ayak sesleri duyulurken; işte sarı-kırmızılı takımda sezon sonunda yaşanacaklar, gidecekler ve kalacaklar...

Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!
Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!

Fenerbahçe, efsanelerini geri çağırıyor!

Eski futbolcusu Mehmet Aurelio'yu teknik kadroya dahil eden Fenerbahçe, Tuncay Şanlı'yı da yardımcı antrenör olarak teknik ekibe dahil edecek.

Yeni kanatlarla Kartal uçacak
Yeni kanatlarla Kartal uçacak

Yeni kanatlarla Kartal uçacak

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta ilk hedef kanat bölgesi... Jeremain Lens'ten istenilen performansı alamayan siyah-beyazlılar, Lens ile yolları ayırıyor. Beşiktaş'ta hedefteki isimler ise Edwin Gyasi ve Gökhan Töre.

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması
Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Ersun Yanal'dan Fenerbahçe açıklaması

Fenerbahçe ile Mart 2020 itibariyle yolları ayrılan teknik direktör Ersun Yanal, "Fenerbahçe benim için ayrı bir özel. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olduğu her zaman ben Fenerbahçe'nin yanındayım. Bu bir gerçek ki hepimiz profesyoneliz" dedi.

Vedat Muriqi'e bir talip daha
Vedat Muriqi'e bir talip daha

Vedat Muriqi'e bir talip daha

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'e İngiliz ve İtalyan kulüplerden sonra sürpriz bir talip daha olduğu ortaya çıktı. 26 yaşındaki golcüyle Fransa Lig 1 ekiplerinden Rennes'in ilgilendiği belirtildi.

Forma giydiği 4 takım da küme düştü
Forma giydiği 4 takım da küme düştü

Forma giydiği 4 takım da küme düştü

Süper Lig'de önce Gençlerbirliği, ardından geçen sezon Akhisarspor forması giyen Hollandalı forvet Elvis Manu, üst üste 4 yıl küme düşme acısı yaşadı
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.