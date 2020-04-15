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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:00
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 08:23

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

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İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

AKŞAM

Fenerbahçe’de gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor… Kosovalı golcü için dün İtalya’dan bir haber daha geldi… Ülkenin önde gelen spor gazetelerinden olan La Gazetta dello Sport, Lazio’nun Sportif Direktörü Igli Tare’nin 25 yaşındaki santrfor için Fenerbahçe ile görüşmelere başladığını ve Sarı-Lacivertliler’e 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı

2 YILLIK TEKLİF

Öte yandan Fenerbahçe, Napoli ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Callejon’a 2 yıllık sözleşme teklif etti. İtalyan basını, Fenerbahçe’nin 33 yaşındaki kanat oyuncusuna Napoli’den aldığından çok daha fazla bir ücret önerdiğine değindi.

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SPOR GÜNDEMİ

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro
Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

Vedat Muriqi'e 20 milyon euro

İtalyan basını Lazio Sportif Direktörü Igli Tare'nin Kosovalı golcü için Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis teklif ettiğini yazdı.

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