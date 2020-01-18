Vedat Muriqi'den tartışılan kırmızı kart

Cenk Tosun ilk golü attı

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.