Vedat Muriqi'den tartışılan kırmızı kart

Fenerbahçe'de Kana-Bıyık ile girdiği hava topu mücadelesinde dirseğini kullandığı için 80. dakikada sarı kart gören Vedat Muriqi, Başakşehir maçında cezalı duruma düşmüştü.
Mücadelenin 90+5. dakikasında oyunu yavaşlatması nedeniyle bir sarı kart daha gören Muriqi, cezasını Türkiye Kupası maçında çekecek.
Muriqi sarı kart cezasını ligde çekecekti ancak kırmızı kart gördüğü için bu cezası Türkiye Kupası maçına yansıdı. Muriqi, Kayserispor maçının rövanşında sahada olmayacak
Fenerbahçe, ligin ikinci yarısındaki ilk maçında Gaziantep FK’yı deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Süper Lig'de 18. haftada Gaziantep FK ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmada Vedat Muriqi'nin kırmızı kart görmesi dikkat çekti.
İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi.
Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund, deplasmanda Augsburg'u 5-3 yendi.
Medipol Başakşehir, Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında kendi sahasında Yeni Malatyaspor’u 4-1 mağlup etti.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'ın transferi için herhangi bir girişimlerinin olmadığını söyledi.
Loris Karius'u Liverpool'a göndermeye hazırlanan Beşiktaş, Silviu Lung'la anlaşmaya vardı.