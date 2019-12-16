Vedat Muriqi'den Ozan Tufan'a büyük tepki: Neden kart görüyorsun?

Süper Lig'de 15. hafta maçında Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanan maçta kazanan 3-1'lık skorla ev sahibi Demir Grup Sivasspor oldu.

Maçın son dakikalarında farkı 1'e indiren F.Bahçe'nin beraberlik için yüklendiği anlarda üst üste gelen iki kırmızı kart sarı-lacivertlileri çileden çıkardı. Rodrigues'in Erdoğan'a yaptığı müdahaleye hakem Ali Palabıyık direkt kırmızı kart çıkardı. Bu karara gösterdiği tepkiyi sürdüren Ozan da ikinci sarıdan atılınca Vedat Muriqi, takım arkadaşına isyan etti.

Kendisine kaptanlık bandını uzatan Ozan'ın eline vuran Kosovalı forvet, "Neden kart görüyorsun" diyerek çok sert tepki gösterdi. Ozan, hafta içi oynanacak kupa maçında cezalı, Rodrigues ise iki maç ceza alırsa Beşiktaş derbisinde de olmayacak.

Rodrigues'in gördüğü kırmızı kartta itirazı uzatan Ozan, 2. sarıdan atıldı. Onun bu sorumsuz tavrına çok kızan Vedat, kaptanlık bandını uzatan Ozan'ın eline vurdu.

(Sabah)