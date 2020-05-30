Vedat Muriqi'den Fenerbahçe'ye Elba Rashani önerisi

Vedat Muriqi, sergilediği başarılı performansla Fenerbahçe’nin bu sezonki en flaş transferi oldu.
Kosovalı forvet, 28 resmi maçta 15 gol atıp, 4 asist yaptı. Muriqi, bu formuyla Avrupa’dan birçok takımı peşine taktı. Fenerbahçe, satılması halinde yıldız forvetten ciddi bir bonservis geliri elde edecek. Vedat Muriqi, takımda kalıp kalmayacağı belirsiz olsa da Sarı-Lacivertliler’e bir oyuncu önerisinde bulundu: Elba Rashani. İsveç doğumlu Kosovalı futbolcu, Norveç’in Odds takımında forma giyiyor.
MURIQI KEFİL OLDU
Rashani, her iki kanadın yanı sıra forvette oynayabiliyor. 27 yaşındaki hücum oyuncusu geçtiğimiz sezon 33 resmi maçta 4 gol atıp, 6 asist yaptı. Muriqi, piyasa değeri yaklaşık 500 bin Euro olan milli takım arkadaşının Fenerbahçe’ye kolayca uyum sağlayıp önemli katkı vereceği görüşünde. Rashani’nin sözleşmesinin yıl sonunda bitecek olması çok daha düşük bir maliyetle transfer edilmesini sağlayabilir.
(Fanatik)
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