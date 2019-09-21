Vedat Muriqi'den Falcao ve Galatasaray yorumu

İşte Vedat Muriqi'in açıklamaları;

"İlk golü yememize rağmen oyunun kontrolü tamamen bizdeydi. Golleri de bulup kazanmayı bildik. Bireysel performansım hakkında çok konuşmak istemiyorum. F.Bahçe kazanınca birey ön plana çıkıyor. Elimden geldiğince takımıma gol, asist katkısı yapmaya çalışıyorum."

HER YERDE OYUNCU İZLİYORLAR

"Dünyanın her yerinde scoutlar, oyuncu izliyor. Bu çok normal. Geçen sezonun da büyük bir kısmında adım Fenerbahçe gibi büyük bir takım ile anılıyordu. Bu benim oyunumu etkilemedi. Ben her zaman takımıma yardımcı olmak istiyorum."

SAVAŞMAK İSTİYORUZ

"Emre Ağabey'in performansını, tarihini tartışmaya gerek yok. Sahada olması bizim için ekstra güç. Onun performansını gördükçe biz de terimizin son damlasına kadar savaşmak istiyoruz. Bu kulübün tarihine geçmiş bir futbolcu. İnşallah birlikte çok şey başarırız."

DERBİDE 3 PUAN ALACAK KALİTEMİZ VAR

"Bu maçı atlattık, derbiden önce çok önemliydi. Bu hafta da iyi çalışıp derbiye gideceğiz. Orada da 3 puan alacak kalitede bir takım olduğumuzu düşünüyorum. Kazanıp taraftarlarımızla birlikte bayram havasına girmek istiyorum."

GOL HEDEFİ KOYMADIM

"Kendime hiçbir zaman gol hedefi koymadım. Hedefe ulaşırsam duracakmışım gibi hissediyorum. Hiçbir hedef koymadım. Atabildiğim kadar atmak istiyorum."

RADAMEL FALCAO YORUMU

"Falcao kendini kanıtlamış, dünya çapında bir forvet. O Galatasaray'a, ben de Fenerbahçe'ye yardım etmeye çalışacağım."