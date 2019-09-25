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  3. Vedat Muriqi'den Ersun Yanal'a mesaj: Merak etme hocam, aklım sadece derbide

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal'a mesaj: Merak etme hocam, aklım sadece derbide

Vedat Muriqi'den Ersun Yanal'a mesaj: Merak etme hocam, aklım sadece derbide

Devlerin peşinde olduğu Vedat Muriç, transfer haberlerini kafasından sildi. Ersun Yanal ile görüşen Muriqi, "Merak etme hocam. Aklım sadece derbi maçta" dedi.

Başta M.United, Tottenhem, Atletico Madrid ve Napoli gibi dev kulüplerin peşinde olduğu son olarak da Juventus'un kendisini takip etmeye başladığı öğrenilen Vedat Muriqi, hakkındaki tüm spekülatif haberlere kulaklarını tıkadı.

DERBİYİ ŞİMDİDEN YAŞIYORUM

Teknik direktör Yanal'ın kendisiyle özel olarak görüştüğü Muriqi’nin hocasına, "Merak etmeyin. Aklım da fikrim de Fenerbahçe'de ve derbi maçta. Bu maçı şimdiden yaşıyorum" dediği öğrenildi.

SPEKÜLASYONLAR BENİ ETKİLEMEZ

Yıldız oyuncu, "Ne tür spekülasyon yapılırsa yapılsın beni etkilemez. Uzun yıllar bu formayı giyeceğim. Ben buranın efsanesi olmak istiyorum. Derbi galibiyeti benim için en büyük hediye olacak" dedi.

BİR GOLCÜDEN ÇOK DAHA FAZLASI

Vedat Muriqi sadece gol ve asistlerde değil sahanın her bölgesinde takımına katkı verebilen bir oyuncu.

(Takvim)

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