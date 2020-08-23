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Fenerbahçe'nin 18 milyon euro karşılığında İtalyan devi Lazio'ya sattığı Vedat Muriqi transferinin neden hala açıklanmadığı ortaya çıktı. Sarı-Lacivertliler, Kosovalı golcüden gelen bonservis bedelinden Çaykur Rizespor'a vereceği yüzde 15'lik pay konusunu çözüme kavuşturduğu an transferi resmen açıklayacak.

Fenerbahçe'de geçtiğimiz sezon başarılı bir performans sergileyen Vedat Muriqi için birçok Avrupa takımı Fenerbahçe maçlarına gözlemci göndererek Kosovalı golcüyü takibe almıştı.



GELECEK SEZON LAZIO FORMASI GİYECEK

Hakkında birçok transfer dedikodusu çıkan Muriqi için Lazio resmen devreye girdi ve oyuncuyla anlaşma sağladı.

Fenerbahçe ile görüşmeleri sürdüren Lazio yönetimi transferde artık son noktaya geldi. Muriqi, önümüzdeki sezondan itibaren Lazio forması giyecek.

İtalyan basınında çıkan son haberlerde 16+2 milyon Euro karşılığında transferin sonlandırıldığı iddia edilmişti. Lazio, Muriqi için Fenerbahçe'ye toplamda 18 milyon Euro ödeyecek.

TRANSFERİN NEDEN AÇIKLANMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Lazio'nun Muriqi ile kesin olarak anlaşma sağlamasının ardından Fenerbahçe ile ufak pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Transferin şu ana kadar neden açıklanmadığı da ortaya çıktı.

Fenerbahçe ve Lazio arasındaki tek sıkıntı, Çaykur Rizespor'a verilecek yüzde 15'lik pay.

Fenerbahçe ve Lazio, Çaykur Rizespor'a verilecek pay konusunu kısa sürede çözüme kavuşturacak ve Vedat Muriqi'nin Lazio'ya transferi resmen açıklanacak.