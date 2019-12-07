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  3. Vedat Muriqi, Süper Lig'de gösterdiği muhteşem performansla 2019 yılına damga vurdu!

Vedat Muriqi, Süper Lig'de gösterdiği muhteşem performansla 2019 yılına damga vurdu!

Vedat Muriqi, Süper Lig'de gösterdiği muhteşem performansla 2019 yılına damga vurdu!

Süper Lig'in 14.hafta maçında Gençlerbirliği filelerine iki gol bırakan Vedat Muriç böylece gol krallığı sıralamasında ilk üç oyuncu arasına girdi. Vedat Muriç 2019 yılı içinde oynanan Süper Lig maçlarında en çok gol atan oyuncu oldu ve zirveye yükseldi.

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriç, dün gece oynanan Gençlerbirliği maçında iki gol birden attı. Vedat Muriç böylece 9 golle ligin bu sezon en çok gol atan ilk üç oyuncu arasında girdi. Geçen sezon Ç.Rizespor forması giyerken büyük çıkış yakalayan ve en çok golü sezonun ikinci yarısında kaydeden Vedat Muriç, böylece 2019 yılı içinde oynanan lig maçlarında en çok gol atan oyuncu oldu.

2019 yılında 30 lig maçında 21 gol attı

Vedat Muriç 2019 yılı içinde Süper Lig'de 30 maça çıkarken 21 gole attı ve bu alanda ligin en iyisi oldu. Geçen sezonun ikinci yarısında 12 gol atan Kosovalı oyuncu bu sezon ilk 14 haftada 9 gol attı. Vedat Muriç'in ardından 2019 yılı içinde Süper Lig'de Alanyasporlu Papiss Cisse 20 gol, Beşiktaşlı Burak Yılmaz ise 16 gol kaydetti

2019'da en çok gol atanlar

Vedat Muriç 21 gol

Papiss Cisse 20 gol

Burak Yılmaz 16 gol

(Fanatik)


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