Vedat Muriqi Süper Lig'de dalya diyecek

Fenerbahçeli Vedat Muriç, Aytemiz Alanyaspor maçı ile birlikte Süper Lig'de 100.maçına çıkacak. Kosovalı oyuncu geride kalan dönemde Fenerbahçe, Ç.Rizespor ve Gençlerbirliği formaları altında 99 maçta 34 gol atmayı başardı.

Fenerbahçeli Vedat Muriç, Aytemiz Alanyaspor maçı ile birlikte Süper Lig'de 100.maçına çıkacak. Kosovalı oyuncu geride kalan dönemde Fenerbahçe, Ç.Rizespor ve Gençlerbirliği formaları altında 99 maçta 34 gol atmayı başardı.

99 maç 47 gol katkısı

Vedat Muriç Süper Lig'de 99 maçta 34 gol atarken arkadaşlarına 13 gol pası verdi ve toplamda 47 gol katkısı ile oynadı. Neredeyse iki maçta bir gol katkısı ortalamasına sahip Kosovalı oyuncu son iki sezonda ise 53 maçta 29 gol (0.55 ort) sayısına ulaştı.

(Fanatik)