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aksam.com.tr
  • 23 Şubat 2020 Pazar 12:52
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  • 23 Şubat 2020 Pazar 12:52

Vedat Muriqi şanssızlığını Galatasaray maçıyla kırmak istiyor

Vedat Muriqi şanssızlığını Galatasaray maçıyla kırmak istiyor

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Son 3 haftadır ligde gol atamayan ve takım arkadaşlarının da hafta içinde tam destek verdiği Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç, şanssızlığını Galatasaray derbisinde kırmak istiyor.

Derbide Fenerbahçe’nin tartışmasız en önemli gol kozu olacak Vedat Muriç, artık klasik haline gelen, “Galatasaray’a gol atan futbolcu gerçek Fenerbahçeli olur” sözünü yerine getirmek için sahada olacak. İlk yarıdaki derbide suskun kalan Kosovalı yıldız, bu kez gol atıp, takımını galibiyete ulaştırmak istiyor.

Son dönemde gol yollarında sessiz olmasına karşın, bu sezon takımı ayakta tutan isim olan Vedat’a, hafta içinde de takım arkadaşları büyük moral verdi. Takımının galibiyet yüzü göremediği son 3 haftada suskun olan Kosovalı forvet, Galatasaray karşısında gol ya da goller atarak bu şanssızlığa son vermek istiyor.

Bu sezon ligde 21 maçta 12 golünün yanı sıra 4 de asist yapan yıldız oyuncu, “Taraftarımızın da desteğiyle 3 puana ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

(Fanatik)

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