Vedat Muriqi şanssızlığını Galatasaray maçıyla kırmak istiyor

Derbide Fenerbahçe’nin tartışmasız en önemli gol kozu olacak Vedat Muriç, artık klasik haline gelen, “Galatasaray’a gol atan futbolcu gerçek Fenerbahçeli olur” sözünü yerine getirmek için sahada olacak. İlk yarıdaki derbide suskun kalan Kosovalı yıldız, bu kez gol atıp, takımını galibiyete ulaştırmak istiyor.
Son dönemde gol yollarında sessiz olmasına karşın, bu sezon takımı ayakta tutan isim olan Vedat’a, hafta içinde de takım arkadaşları büyük moral verdi. Takımının galibiyet yüzü göremediği son 3 haftada suskun olan Kosovalı forvet, Galatasaray karşısında gol ya da goller atarak bu şanssızlığa son vermek istiyor.
Bu sezon ligde 21 maçta 12 golünün yanı sıra 4 de asist yapan yıldız oyuncu, “Taraftarımızın da desteğiyle 3 puana ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.
(Fanatik)
Sezonun en kritik maçlarından biri bugün oynanacak. Bütün ihtimaller bir yana ezeli rakiplerin değeri dudak uçuklatıyor. Milyon euroluk ayaklar, dev randevuda takımlarının galibiyeti için her şeyi yapacak.
TFF, İran depremi nedeniyle hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bugün ve yarın oynanacak tüm maçlarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak
Fenerbahçe'de bu akşam oynanacak Galatasaray derbisindeki taktik belli oldu... İşte sarı lacivertli takımın teknik direktörü Ersun Yanal'ın, ezeli rakiplerini zor durumda bırakacak planı...
Hafta içindeki idman performansıyla Fatih Terim’i ikna etmeyi başaran Radamel Falcao, bugün Fenerbahçe deplasmanında ilk 11’de görev yapacak.
Son 3 haftadır ligde gol atamayan ve takım arkadaşlarının da hafta içinde tam destek verdiği Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriç, şanssızlığını Galatasaray derbisinde kırmak istiyor.
Süper Lig'in 23. haftasında bu akşam oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisine saatler kala heyecan dorukta... İki takımın formasını giymiş isimlerden Fatih Akyel ile Emre Aşık ve sarı kırmızılıların eski futbolcularından Kerem İnan ile Hasan Kabze Fenerbahçe - Galatasaray derbisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçeli futbolseverler, bu akşam Ülker Stadı’nda boş koltuk bırakmayacak. Yaklaşık 50 bin seyircinin olacağı Kadıköy’de taraftarlar, yapacakları görsel şovlarla tribünleri bayram yerine çevirmeyi planlıyor.