Vedat Muriqi sakatlığı sebebiyle Kosova Milli Takım kadrosundan çıkarıldı

Kosova Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden Vedat Muriqi'nin sakatlandığını açıkladı.

Federasyonun yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kosova'nın milli forvet Vedat Muriqi, 14 Kasım'da Çekya ile Plzen'de ve 17 Kasım'da İngitlere ile Priştina'da oynayacağımız maçlarda sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Oyuncunun tüm çabasına ve oynamak için gösterdiği azme rağmen, İsviçre'de yapılan sağlık kontrollerinin ardından kadrodan çıkarılması kararı alınmıştır. Muriqi'nin sağlık durumunda bir değişim olması halinde bilgilendirme yapılacaktır."

KOSOVA'NIN EN BÜYÜK KOZU

Muriqi, EURO 2020 Elemeleri'nde 6 maçta attığı 4 golle takımının en skorer ismi konumunda bulunuyor.

2016 yılında UEFA ve FIFA'ya üyeliği kabul edilen Kosova, UEFA Uluslar D Ligi'nde 3. Grubu lider tamamlamıştı. Kosova, EURO 2020 Elemeleri'nde ise A Grubu'nda İngiltere ve Çekya'nın ardından 11 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.