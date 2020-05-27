Vedat Muriqi operasyonu

AKŞAM
Sezon başında Rizespor’dan transfer edilen ve sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Kosovalı forvet Vedat Muriqi için İngiliz ekibi West Bromwich gözünü kararttı. Ada ekibi bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. İngiliz ekibi bu konuda görüşmelere devam ediyor. West Bromwich Teknik Direktörü Bilic, yeni sezonda Vedat’ı kesinlikle kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe’de takıma en çok para kazandırması beklenen oyuncunun Vedat Muriqi olması nedeniyle ise Fenerbahçe Yönetimi, transferde pazarlıkları en az 20 milyon euro üzerinden açacak. Yönetimin bu kararında hem Kosovalı golcünün yerine iyi bir oyuncu koymak hem de kadroda gereken revizyonu yapabilmek gibi etkenler önemli rol oynuyor.
RENNES DEVREYE GİRDİ
Öte yandan Fransa Ligue 1’in koronavirüsü salgını nedeniyle tescil edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkı kazanan Rennes de Muriqi’yi istiyor. Rennes’in bu sezon flaş transferler yapması bekleniyor.
Galatasaray yönetimi; Falcao, Belhanda ve Feghouli'nİn satışında sadece bonservisleri düşünmüyor. Koronavirüs salgını sonrasında futbol ekonomisinde de gelirler inanılmaz şekilde düştü. Sarı-Kırmızılılar, takımda en fazla kazanan isimleri göndererek, maaş yükünden de kurtulmak istiyor.
Transferin gözdesi İrfan Can Kahveci kararını verdi. Genç oyuncu menajerine, yurt dışındaki teklifleri düşünmediğini belirtti ve iki kulübün anlaşması halinde Fenerbahçe formasını giymek istediğini söyledi. Sarı-Lacivertliler bonservis sorununu çözmek için arayışlara girdi.
Fransızlar, Ahmet Ağaoğlu'nun başkanlığında Trabzonspor'un, ‘Süper Lig'in 3 büyükleri'ni geçtiğini iddia etti.
Premier Lig kulüpleri maçlar oynandığı sırada Kovid-19'dan bir oyuncunun hayatını kaybetmesi halinde ‘adam öldürmekten' yargılanabilir.
Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.
Sergen Yalçın, güzel anları birlikte yaşamak için hedefe odaklanmaları gerektiğini söyledi.
Türkiye, koronavirüs salgını sonrası kontrollü sosyal hayata geçiş sürecine yavaş yavaş giriyor. “8. Fetih Kupası Okçuluk Yarışması” yarın Okmeydanı'nda resmen başlayacak.