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aksam.com.tr
  • 27 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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Vedat Muriqi operasyonu

Vedat Muriqi operasyonu

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Vedat Muriqi'ye talip olan West Bromwich Albion, bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. Bu konuda görüşmeler devam ediyor.

AKŞAM

Sezon başında Rizespor’dan transfer edilen ve sergilediği performansla takımın en önemli oyuncularından biri haline gelen Kosovalı forvet Vedat Muriqi için İngiliz ekibi West Bromwich gözünü kararttı. Ada ekibi bazı oyuncularını elden çıkartıp, transfer için kaynak sağlamak istiyor. İngiliz ekibi bu konuda görüşmelere devam ediyor. West Bromwich Teknik Direktörü Bilic, yeni sezonda Vedat’ı kesinlikle kadrosunda görmek istiyor. Fenerbahçe’de takıma en çok para kazandırması beklenen oyuncunun Vedat Muriqi olması nedeniyle ise Fenerbahçe Yönetimi, transferde pazarlıkları en az 20 milyon euro üzerinden açacak. Yönetimin bu kararında hem Kosovalı golcünün yerine iyi bir oyuncu koymak hem de kadroda gereken revizyonu yapabilmek gibi etkenler önemli rol oynuyor.

RENNES DEVREYE GİRDİ

Öte yandan Fransa Ligue 1’in koronavirüsü salgını nedeniyle tescil edilmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’ne gitme hakkı kazanan Rennes de Muriqi’yi istiyor. Rennes’in bu sezon flaş transferler yapması bekleniyor.

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