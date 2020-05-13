Vedat Muriqi, kendisiyle ilgilenen Tottenham'a transfer olmak istiyor

Gelecek sezon transferleri için kaynak arayışında olan Fenerbahçe, ederi yüksek bazı futbolcularını satışa çıkarmıştı. Bu futbolcuların başında Vedat Muriqi gelirken Kosovalı golcü de tercihini yaptı. 26 yaşındaki forvet, kendisiyle ilgilenen Tottenham'a gitmeye karar verdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını sonrası, neredeyse tüm kulüpler ekonomik kriz içerisine girdi. Yeni dönemin planlamasını yapan takımlar, bir yandan da bütçe arayışında. Bu takımlardan biri olan Fenerbahçe. Hem teknik direktör hem de yapılacak transferler için yoğun bir çalışma yürütülüyor.



Sarı-lacivertli yönetim, takımdan bazı isimleri de gelecek transferlere kaynak yaratmak için satış listesine koydu. Bu oyunculardan başı çeken isim ise Vedat Muriqi. Kosovalı futbolcu ligin ilk yarısında gösterdiği performansla Avrupa'nın önemli kulüplerinin dikkatini üzerine çekmişti.

VEDAT TERCİHİNİ YAPTI

Ada basını, Vedat Muriç'in çok büyük bir hayranlık duyduğu Jose Mourinho'nun gelişimi açısından en iyi tercih olacağını düşündüğünü okuyucularına duyurdu.

Bu sezon büyük forvet krizi yaşayan Portekizli teknik adamın da Kosovalı yıldızı uzun süredir istediği ve transfer için yönetime talimat verdiği belirtildi.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla müthiş bir performans sergileyen Vedat Muriqi'nin yeni sezonda önemli bir takıma transfer olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

İsmi birçok kulüp ile geçen Kosovalı forvetin Jose Mourinho ile çalışmak istediği belirtiliyor. Ada basınına göre Vedat, Portekizli teknik adama çok büyük bir hayranlık besliyor.

TERCİHİ BELİRLEYİCİ OLABİLİR

Vedat'ın gelişimi açısından Mourinho'nun en doğru isim olduğunu düşündüğünü belirten gazeteler, bu gelişme sonrası Tottenham'ın transferde öne geçtiğini belirterek, "Vedat'ın tercihi belirleyici olabilir" dedi.

SAKATLIKLAR BAŞINI ÇOK AĞRITTI

Tottenham'da Pochettino'nun yerine göreve gelen Mourinho'nun Harry Kane ve Min Son'un sakatlıkları nedeniyle büyük bir kriz yaşadığını belirten gazeteler, "Mourinho, Vedat'ı uzun süredir takip ediyor" diye yazdı.

RESMİ TEKLİF ÇOK YAKINDA

Alınan bilgilere göre Portekizli hocanın "Mutlaka alınsın" dediği genç forvet için Tottenham kısa süre içinde Fener'in kapısını kalacak. Vedat'ın menajeri Haluk Canatar da "İngiltere'den teklif gelecek" demişti.

(Takvim)