Vedat Muriqi, Kadıköy'deki muhteşem performansıyla hayran bıraktı

Vedat Muriqi'nin gol-şovu devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin yeni yıldızı, Beşiktaş ağlarını da sarsmayı başardı. İsla'nın getirdiği topta harika bir ön direk koşusu yapan Kosovalı forvet ayak içiyle ağları buldu.

Süper Lig'de 10. golünü kaydeden Muriqi'nin ayrıca 2 de asisti bulunuyor. Bu arada Vedat, 2019 yılı içinde tam 22 kez fileleri havalandırdı.

Beşiktaş maçında birçok gözlemcinin takip ettiği Vedat Muriqi hem oyunu hem mücadelesiyle geçer not da aldı.

MURIQI VE EŞİNİ ŞAŞIRTAN HESAP

Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi, Beşiktaş derbisi öncesi büyük bir sürpriz yaşadı. Maçtan bir gün önce eşiyle kahvaltı etmek için bir restorana giden Vedat Muriqi, hesabı ödemek istedi ve gelen notla şaşkınlık yaşadı.

"Bugüne kadar attığınız goller ve yarın atacağınız goller ile hesabınız ödenmiştir. Şampiyon Fener" mesajı verildi, Vedat da Beşiktaş'a golünü attı