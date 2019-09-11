Vedat Muriqi, İngiltere maçı sonrası konuştu: Son 45 dakikada en iyi futbolumuzu oynadık

Vedat Muriqi, "İlk yarıda hiç iyi değildik. Ancak, ikinci yarıda kendimize geldik ve iki gol bulduk. Son 45 dakikada oynadığımız futbol, en iyi performansımızdı diyebilirim." ifadelerini kullandı.



"İKİ MAÇTAN DA 3'ER PUAN..."



"Artık önümüzdeki maçları kazanmayı umacağız." diyerek sözlerini sürdüren Muriqi, "Cebelitarık ve Karadağ ile oynayacağımız maçlar var şimdi. İki maçtan da 3'er puan alıp EURO2020 yolculuğumuza devam etmek istiyoruz." dedi.



"KÜÇÜK HATALARIN BEDELİ AĞIR"



Fenerbahçe'nin yıldızı, "Büyük takımlara karşı küçük hataların bedeli çok ağır oluyor. İkinci 45 dakika için çok mutluyum ama umarım ilk yarıdaki performansımızı bir daha tekrarlamayız." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



15 maç sonra İngiltere deplasmanında ilk mağlubiyetini alan Kosova, EURO2020 Elemeleri A Grubu'nda 12 puanlı İngiltere ve 9 puanlı Çekya'nın ardından 8 puan ile üçüncü sırada yer alıyor.

(Sporx)