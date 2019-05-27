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  3. Vedat Muriqi için resmi açıklama! 'Bizimle görüştüler'

Vedat Muriqi için resmi açıklama! 'Bizimle görüştüler'

Vedat Muriqi için resmi açıklama! 'Bizimle görüştüler'

Çaykur Rizespor'un sportif direktörü Yılmaz Bal, takımın golcüsü Vedat Muriç için sadece Fransa1'inci Lig takımı Toulouse'tan teklif aldıklarını belirtti.

Bal, Kosavalı golcü ile Toulouse'un ciddi şekilde ilgilendiğini belirtirken, "Vedat Muriç için Toulouse bize resmi bir teklifte bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce Rize'ye gelerek bizimle görüştüler. Onlar bize şartlarını sundu ve biz de karşılığında şartlarımızı sunduk. Cevap bekliyoruz. Muriç için tek ciddi görüşmemiz bu oldu. Resmi olmayan bir çok şey var ancak resmi olan tek teklif ve görüşme bu" dedi. 

"MURİÇ, RİZESPOR NE DERSE O OLUR DEDİ"  

Sportif direktör Bal, Muriç'in Rize'de mutlu olduğunu söylerken, "Muriç'ten çok memnunuz ve onunla konuştuk. Burada mutlu olduğunu ve bu günlere gelmesinde Rizespor'un çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Muriç öncelikle Rizespor'un şartlarına uygun bir teklif gelmesi durumunda, kendi şartlarına uygun da olursa gidebileceğini bize iletti. Görüşmelere olacaktır. Henüz bitmiş bir durum yok" şeklinde konuştu. 

Kosavalı golcü bu sezon 34 maçta forma giyerken 17 gol kaydetti ve 8 de asist yaptı. Muriç'in Karadeniz ekibiyle 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 

(DHA)

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