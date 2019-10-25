Vedat Muriqi için ilk resmi adımı Napoli attı! Cristiano Giuntoli, Damien Comolli ile görüştü

Avrupa ve Dünya futbolunda her geçen gün ismi daha fazla anılan isimlerden birisi olan Vedat Muriqi için ilk somut adımı Napoli attı.

TEKRAR GÖRÜŞECEKLER

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, Vedat Muriqi için Damien Comolli ile bir araya geldi. Vedat'ın durumu ve şartları hakkında bilgi edinen Giuntoli yeniden görüşmek için Comolli'den söz aldı.

RAKAM ÖNEMLİ!

Fenerbahçe'nin Vedat'ı satmayı planlamadığı ancak 25-30 milyon Euro civarında bir rakam teklif gelirse durumun yeniden ele alınacağı ifade edildi. Vedat için geçtiğimiz günlerde Inter'in de devreye girdiği bildirilmişti. Muriqi'nin adı Atletico, Manchester United, Tottenham ve Lazio ile anılıyor

Eljif Elmas'ı Avrupa'nın birçok dev kulübünün takip ettiği yönünde her gün yeni haberler çıkmış, Makedon oyuncu sonunda 16 milyon euroya Napoli'nin yolunu tutmuştu.

(Sabah)