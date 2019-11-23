Vedat Muriqi için büyük tehlike! Aynı sakatlığı yaşarsa en az 5 hafta yok

Fenerbahçe'nin sezon başında Çaykur Rizespor'dan transfer ettiği yıldız oyuncusu Vedat Muriqi'nin Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık sonrası büyük bir tehlike altında olduğu ortaya çıktı.

8 Ekim'deki maçta Sarı-Lacivertliler'in Isla'nın atılmasıyla 10 kişi kalmasının ardından bir pozisyonda ayak bileğini burkan 25 yaşındaki Kosovalı forvet, takımını yalnız bırakmamak için 90 dakikayı sakat sakat tamamlamıştı.

Muriqi, kontrolde 2. derecede yırtık belirlenince Çekya ve İngilete milli maçları aday kadrosundan da çıkartılmıştı.

LAZİO'NUN 10 MİLYON €'LUK TEKLİFİNE RET

Kanarya'nın Yeni Malatya ile deplasmanda yarın oynayacağı karşılaşmada forma giyemeyecek olan Kosovalı yıldızın sakat olan bölgeden tekrar sakatlanması halinde en az 5 hafta sahalardan uzak kalma riski bulunduğu öğrenildi.

10 MİLYONLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Bu arada Muriqi'le ilgili transfer haberlerinin ardı arkası kesilmiyor.

Son olarak İtalyan Calciomercato, Lazio'nun 25 yaşındaki golcü için 10 milyon euro teklif ettiğini duyurdu. Fener yönetiminin ise İtalyan ekibinin önerisini geri çevirdiği ve Muriqi'i sezon sonuna kadar satmayı kesinlikle düşünmediği kaydedildi.

(Star)