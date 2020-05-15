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aksam.com.tr
  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00
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  • 15 Mayıs 2020 Cuma 08:00

'Vedat Muriqi harika olur'

'Vedat Muriqi harika olur'

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İngiliz basını West Brom'un Premier Lig'e çıkması halinde Vedat Muriqi'yi alacağını ve bunun Bilic için harika olacağını yazdı.

AKŞAM

FENERBAHÇE’NİN Kosovalı yıldızı Vedat Muriqi için transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor... Özellikle İngiliz basını, 26 yaşındaki golcünün gelecek sezondan itibaren Ada’da forma giyebileceğini vurguladı. ‘madaboutepl.net’ Vedat’ı Tottenham ve Aston Villa’nın da istediğine dikkat çekti. Ancak West Brom’un transferde bir adım önde olduğunu duyurdu. West Brom’un, Vedat Muriqi için 18 milyon pound bonservis bedeliyle Fenerbahçe’nin kapısını çalacağı yazıldı.

FB MALİ AÇIDAN SIKINTILI

Haberde, West Bromwich Albion’un Premier Lig’e çıkması halinde Kosovalı golcü Vedat Muriqi’yi alacağını vurgulayan İngilizler, bu transferin Beşiktaş’ın eski hocası Slaven Bilic için harika olacağına da değinildi. Ada basını Kosovalı golcünün bu sezondaki istatistiklerine değinirken Fenerbahçe’nin mali açıdan zor durumda olacağını belirtti.

Bilic’e 15 milyon dolar!

ŞU anda West Brom’u çalıştıran Slaven Bilic, Al İttihad tarafından kovulmuştu. FIFA bu ayrılıkla ilgili kararını verdi ve Hırvat çalıştırıcıya 15 milyon dolar ödenmesine hükmetti. Üstelik bu paranın 1 ay içinde Bilic’in hesabına yatırılmasını istedi.

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