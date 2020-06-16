Vedat Muriqi göreve hazır

Sakatlığını atlatmasına rağmen ligde oynanan Kayserispor maçında ilk 11'de görevlendirilmeyen Kosovalı forvet, bugün takımının gol silahı olacak.

AKŞAM

Vedat Muriqi 11’de. Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen arada sakatlanan Kosovalı forvet, cuma günü oynanan Kayserispor maçında riske edilmemiş ve ilk 11’de sahaya Mevlüt Erdinç sürülmüştü. Ancak işler kötü gidince 64’te Ferdi Kadıoğlu’nun yerine oyuna giren Vedat, 87’de de takımının beraberlik golünü attı… Sakatlığını iyice atlatan yıldız oyuncu bugün takımının gol silahı olacak.

İYİ HİSSEDİYORUM

Teknik direktör Tahir Karapınar’la konuşan Vedat’ın “Kendimi çok iyi hissediyorum ve Trabzonspor maçında oynamaya hazırım. Bu maç taraftarımız ve camiamız için çok çok önemli. Ben de sahada olacağım” dediği öğrenildi. Vedat ligde şu ana kadar 14 kez ağları havalandırdı.



Final aşkına