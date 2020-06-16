Vedat Muriqi göreve hazır

AKŞAM
Vedat Muriqi 11’de. Koronavirüs pandemisi nedeniyle verilen arada sakatlanan Kosovalı forvet, cuma günü oynanan Kayserispor maçında riske edilmemiş ve ilk 11’de sahaya Mevlüt Erdinç sürülmüştü. Ancak işler kötü gidince 64’te Ferdi Kadıoğlu’nun yerine oyuna giren Vedat, 87’de de takımının beraberlik golünü attı… Sakatlığını iyice atlatan yıldız oyuncu bugün takımının gol silahı olacak.
İYİ HİSSEDİYORUM
Teknik direktör Tahir Karapınar’la konuşan Vedat’ın “Kendimi çok iyi hissediyorum ve Trabzonspor maçında oynamaya hazırım. Bu maç taraftarımız ve camiamız için çok çok önemli. Ben de sahada olacağım” dediği öğrenildi. Vedat ligde şu ana kadar 14 kez ağları havalandırdı.
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı kalan ve bir türlü iyileşemeyen Alman futbolcu Max Kruse ile yollar ayrılıyor. Yıldız futbolcunun yaptıkları yönetimi çileden çıkardı ve yolları ayırma kararı aldı.
Süper Lig'de önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın transfer listesinde yer alan yıldız futbolcunun İstanbul'a geleceği ve görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı iddia edildi.
Galatasaray Basketbol Şubesi kelimenin tam anlamıyla karıştı... Basketbol şube genel menajeri Ömer Yalçınkaya, kaptan Işıl Alben ve Tilbe Şenyürek'in sözleşmesini feshetti. Işıl Alben, Galatasaray'dan ayrıldığını duyurdu.
Süper Lig'De 27. haftanın kapanış maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, FB TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan Galatasaray'la prensip anlaşmasına vardığı belirtilen Oğulcan Çağlayan hakkında, "Oğulcan'ın sözleşmesinde opsiyonumuz var" açıklaması gelmişti. O opsiyonun detayları ortaya çıktı.