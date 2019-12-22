Vedat Muriqi: Gol attım ama kazanmak daha önemliydi

Karşılaşmayla ilgili konuşan Vedat Muriqi "Zor bir maç olacağını bekliyorduk. Uzun yıllardır Kadıköy'de rakiplerimize yenilmedik. Maça çıkarken bunun bilincindeydik. Taraftarlarımıza diyecek söz yok. Gol attım ama daha önemlisi kazanmaktı. Kim atarsa atsın, kazanmamız önemli. İnşallah haftaya Rize'de de kazanırız." dedi.

"Beşiktaş'a Fenerbahçe formasıyla ilk kez gol attın" hatırlatması üzerine Vedat Muriqi "Her maça aynı şekilde hazırlanıyorum. Bazen çok konsantrasyon, negatif etki gösteriyor. Bunu birkaç kez yaşadım. Elimden geldiğince sahada katkı sağlamaya çalışıyorum. Biraz daha dişimizi sıkmalı ve haftaya kazanmalıyız. Sonra bir haftalık tatile çıkacağız." diye konuştu.