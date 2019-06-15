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Vedat Muriqi, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Vedat Muriqi, Galatasaray'ın teklifini kabul etti

Vedat Muriç, Galatasaray'ın kendisi için önerdiği yıllık 1.7 milyon euro'yu kabul etti.

Sezonu çifte zaferle tamamlayan ve transfer çalışmalarına yoğunlaşan Galatasaray'da Vedat Muriç konusunda gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, Fenerbahçe ve Toulouse'un da ilgilendiği Kosovalı golcünün transferinde bir adım önde olan Galatasaray, 25 yaşındaki futbolcuyla yıllık ücret konusunda el sıkıştı. Fenerbahçe'den yıllık 1.7 milyon euro'luk teklif alan Muriç, Galatasaray'dan da bu ücreti istedi ve taraflar anlaşmaya vardı.

Toulouse transferden çekildi

Futbolcuyla anlaşmaya varan Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile pazarlıkları da devam ediyor. 3 milyon euro'luk transfer teklifi yapan Fransız ekibi Toulouse transfer yarışından çekilirken görüşmelere 2.5 milyon euro'luk teklifle başlayan Galatasaray ise teklifini değiştirdi ve Karadeniz ekibine 3 milyon euro bonservis, sonraki satıştan %15 pay ve Ozornwafor'u bir yıllığına kiralama teklifinde bulundu.

Çaykur Rizespor'un Kosovalı futbolcu için 10 milyon euro'dan 7 milyon euro'ya kadar indiği konuşulurken Galatasaray'ın 4 milyon euro'nun üzerinde bir teklif yapması durumunda Karadeniz ekibinin kabul edeceği konuşuluyor.

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