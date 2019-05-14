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Vedat Muriqi, Fenerbahçe kararını açıkladı

Vedat Muriqi, Fenerbahçe kararını açıkladı

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Vedat Muriqi konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Çaykur Rizespor formasıyla başarılı bir performans sergileyen ve Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Vedat Muriqi, geleceği hakkında kararını verdi. Sarı lacivertli takıma transfer olmak istediğini ifade eden Kosovalı golcünün Türkiye'de başka bir takımda oynamayı düşünmediği öğrenildi. 

Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları devam ederken gündemdeki isimlerin başında Vedat Muriqi geliyor. Rizespor'da başarılı bir performans sergileyen Kosovalı golcü, menajeriyle transfer görüşmesi yaparak düşüncelerini iletti. Muriqi, Türkiye'de Fenerbahçe dışında başka bir takımda oynamak istemediğini ve sarı lacvertli takıma transferi gerçekleşmediği taktirde de kariyerine Avrupa'da devam etmeyi planladığını belirtti. Fenerbahçe'nin de Ersun Yanal'ın da istediği Vedat Muriqi konusunda istekli olduğu öğrenildi. 

(Futbol Arena)

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