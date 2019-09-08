Vedat Muriqi durdurulamıyor! 'Eşsiz bir pırlanta gibi'

Fenerbahçe forması altında 3 maçta 2 golün altına imza atan Muriqi, Kosova'nın Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yendiği maçta da gol atarak takımının galibiyetine büyük bir katkı sağladı. Çek Cumhuriyeti karşısındaki performansıyla tam not alan Muruqi, Kosova basını tarafından da adeta kahraman ilan edildi.

Vedat Muruqi'nin daha şimdiden adını ülke tarihine yazdırmayı başardığını düşünen Kosova basını, "Muruqi eşsiz bir pırlanta gibi ve ülke futboluna kattığı değer her geçen gün daha artıyor. Muriqi'ye Zlatan benzetmesi yapılıyor ve futbolcumuz da hem milli takım hem de Türkiye'de bu benzetmenin hakkını veriyor" denildi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Vedat Muriqi, "Olabildiğince iyi bir performans sergilemek istiyoruz, takım ruhu ile mücade ediyoruz ve bu şekilde devam etmek zorundayız. İngiltere'ye karşı bir maça çıkacağız ve o maçta da ruhumuzla oynayacağız. Taraftarımızın bizi İngiltere karşısında da destekleyeceğine inanıyorum" dedi.

Çekya Teknik Direktörü Jaroslav Silhavy de Vedat Muriqi'nin performansına hayran kaldı. Vedat'ın müthiş yeteneklere sahip olduğunu ifade eden Silhavy, "Muriqi maça karakter koydu ve ona nasıl karşı koyacağımızın yolunu bulamadık; adeta durdurulamazdı" ifadelerini kullandı.

(Sporx)