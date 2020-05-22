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aksam.com.tr
  • 22 Mayıs 2020 Cuma 09:49
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Vedat Muriqi: 'Aklım sadece Türkiye Kupası'nda'

Vedat Muriqi: 'Aklım sadece Türkiye Kupası'nda'

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Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, hakkında çıkan transfer iddialarına kulaklarını kapattı. Yıldız forvet, “Gündemimde transfer yok. Tek düşüncem ligde üzdüğümüz taraftarımızı Türkiye Kupası'nı kazanarak sevindirmek” dedi.

Fenerbahçe’de bu sezon en dikkat çeken isimlerden biri Vedat Muriqi oldu. Kosova Milli Takımı’nda da başarılı bir performans sergileyen 25 yaşındaki forvet birçok Avrupa takımını peşine taktı. Yıldız futbolcunun adı son dönemde yine transfer iddialarıyla anılıyor. Bir İngiliz ve bir İtalyan takımı Muriqi için harekete geçti. Ancak Kosovalı yıldız, bu haberlere kulaklarını tıkamış durumda.

Vedat Muriqi, “Adım her gün bir takımla anılıyor. Gelen teklifler beni mutlu ediyor. Ancak transfer benim gündemimde yok. Süper Lig’de taraftarımıza yaşattığımız büyük hayal kırıklığını Türkiye Kupası’nı kazanıp, bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Ben de sadece bunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı. Muriqi, Fenerbahçe’de mutlu olduğunu dile getirerek, “Henüz bu takıma istediğim kadar hizmet edemedim” diye de ekledi.

(Fanatik)

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