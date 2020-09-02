Vedat Muriqi, 167 milyon liraya Lazio'da

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Lazio, Vedat Muriqi transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. İtalya’nın önde gelen basın kuruluşlarında “repubblica.it”, Lazio ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmanın detaylarını şöyle açıkladı: “Fenerbahçe’nin istediği 20 milyon euroya karşılık, Lazio 18 milyon euroya kadar çıkmıştı. İki kulüp arasındaki görüşmelerde orta yol bulundu. Lazio, Fenerbahçe’ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performansa bağlı prim ödeyecek.”
www.lalaziosiamonoi.it ise Kosovalı Vedat Muriqi’nin bu transferden yıllık 2,5 milyon euro kazanacağını ve anlaşmanın 4 yıllık olacağını bildirdi.
6 KAT FAZLA KAZANDIRIYORUM
Vedat’ın, Antalyaspor ile oynanan özel maçta yer almaması da transferin bittiğinin fotoğrafı olarak gösterildi. Vedat da belirsizliğin ortadan kalkmasını isteyerek Beyaz TV’ye şu açıklamayı yaptı: “‘Fenerbahçe’nin bendeki yeri çok ayrı. Buradan şık bir vedayla, helalleşerek, sarılarak, öpüşerek ayrılmak istiyorum! Kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşme süreçlerine hiç dahil olmadım. Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Lazio, benim gelecek planlamam için önemli bir adım. Ancak sürecin bu şekilde uzaması bana fazlasıyla zarar vermeye başladı. Yıpratmaya da başladı. Kulübüme 6 kat bonservis kazandırma durumum var. Bu sürecin bir an önce sonuçlanması benim için de iyi olacak.”
Vedat Muriqi'yi, Lazio'ya göndermeye hazırlanan Fenerbahçe, forvet arayışlarını sürdürüyor. Alternatif isimler üzerinde yoğunlaşan sarı-lacivertliler, AEK'nin Hırvat golcüsü Marko Livaja'ya teklif yaptı.
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