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aksam.com.tr
  • 02 Eylül 2020 Çarşamba 08:00
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Vedat Muriqi, 167 milyon liraya Lazio'da

Vedat Muriqi, 167 milyon liraya Lazio'da

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AKŞAM

İtalyan basını Fenerbahçe ile başkent ekibi arasında anlaşma sağlandığını duyurdu. İki kulüp arasında varılan mutabakata göre; Lazio, Fenerbahçe'ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performans primi (Toplam 167 milyon TL) ödeyecek. Muriqi ise 2,5 milyon eurodan 4 yıllık anlaşma yapacak.

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Lazio, Vedat Muriqi transferinde nihayet mutlu sona ulaştı. İtalya’nın önde gelen basın kuruluşlarında “repubblica.it”, Lazio ile Fenerbahçe arasında yapılan anlaşmanın detaylarını şöyle açıkladı: “Fenerbahçe’nin istediği 20 milyon euroya karşılık, Lazio 18 milyon euroya kadar çıkmıştı. İki kulüp arasındaki görüşmelerde orta yol bulundu. Lazio, Fenerbahçe’ye 16 milyon euro garanti ücret artı 3 milyon euro da performansa bağlı prim ödeyecek.” 

www.lalaziosiamonoi.it ise Kosovalı Vedat Muriqi’nin bu transferden yıllık 2,5 milyon euro kazanacağını ve anlaşmanın 4 yıllık olacağını bildirdi.

6 KAT FAZLA KAZANDIRIYORUM 

Vedat’ın, Antalyaspor ile oynanan özel maçta yer almaması da transferin bittiğinin fotoğrafı olarak gösterildi. Vedat da belirsizliğin ortadan kalkmasını isteyerek Beyaz TV’ye şu açıklamayı yaptı: “‘Fenerbahçe’nin bendeki yeri çok ayrı. Buradan şık bir vedayla, helalleşerek, sarılarak, öpüşerek ayrılmak istiyorum! Kulüp menfaatleri doğrultusunda görüşme süreçlerine hiç dahil olmadım. Serie A ve Şampiyonlar Ligi’nde boy gösterecek Lazio, benim gelecek planlamam için önemli bir adım. Ancak sürecin bu şekilde uzaması bana fazlasıyla zarar vermeye başladı. Yıpratmaya da başladı. Kulübüme 6 kat bonservis kazandırma durumum var. Bu sürecin bir an önce sonuçlanması benim için de iyi olacak.” 

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