Vedat Muriç'le beraber Fenerbahçe de durdu

Fenerbahçe, maç kazanmak için tam anlamıyla Vedat Muriç’in gollerine bağımlı hale geldi.
Sezonun ilk bölümünde ortaya çıkan bu istatistiğin kısa sürede bozulması bekleniyordu. Ancak haftalar ilerledikçe, yıldız futbolcuya olan bağımlılık daha da arttı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Muriç’in ağları sarsamadığı 13 maçta sadece Rizespor’u, Jailson’un 30 metreden attığı jeneriklik golle yenebildi!
Başarılı oyuncunun gol sevinci yaşadığı 10 karşılaşmanın tamamı kazanıldı. Durum böyle olunca, şampiyonluk iddiası, Kosovalı forvetin ayaklarına kaldı. Muriç, son 4 haftayı golsüz geçince, Sarı-Lacivertliler bu süreçten sadece 1 puan çıkartarak şampiyonluk yarışına havlu attı.
(Fanatik)
Süper Lig’de 24.hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe’nin yeni hoca adayı Almanya’dan… Ersun Yanal konusunda belirsizlik devam ederken, F.Bahçe’ye eski çalıştırıcısı Daum’dan hoca önerisi geldi. Daum, Yönetime ‘Kovac size uyar, düşünmenizde fayda var’ teklifinde bulundu.
Beşiktaş’a iki gol atan Sörloth, yüksek konsantrasyonun sebebini böyle açıkladı: “Real haberini Beşiktaş maçı öncesi soyunma odasında otururken, arkadaşımın Snapchat grubundan öğrendim. Bu motivasyonla maça çıkmak çok güzel oldu. Özgüvenimi artıran bir haberdi açıkçası.”
Kadıköy'de Galatasaray'dan aldığı 3-1'lik yenilginin şokunu yaşayan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, göreve devam kararı aldı. Yanal, “mücadeleden kaçmayacağım” dedi.
Fenerbahçe’nin son haftalardaki kötü oyununa takımın Alman futbolcusu Max Kruse’nin isyan ettiği öğrenildi.
Fenerbahçe - Galatasaray maçında attığı gol, sarı kırmızılı takımın Hollandalı savunma oyuncusu Ryan Donk'un kısmetini açtı! Son dakika haberine göre; sezon sonu sarı kırmızılı takımla sözleşmesi sona erecek olan Donk ile yeni sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ta sezon başından bu yana yaşanan golcü sıkıntısı devam ederken, beğenilmeyerek Belçika'nın Zulte Waregem takımına kiralanan Cyle Larin performansıyla göz kamaştırıyor. Son dakika haberine göre; Belçika temsilcisinin 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanması bekleniyor. Bu transfer gerçekleşirse Beşiktaş Larin'den gelecek parayla yeni bir golcü alacak.