Vedat Muriç'le beraber Fenerbahçe de durdu

Fenerbahçe’de son haftalarda Vedat Muriç’in performansındaki düşüş dikkat çekerken Sarı-Lacivertliler, Kosovalı forvetin gol atamadığı 13 maçta sadece 1 kez kazanabildi.

Fenerbahçe, maç kazanmak için tam anlamıyla Vedat Muriç’in gollerine bağımlı hale geldi.

Sezonun ilk bölümünde ortaya çıkan bu istatistiğin kısa sürede bozulması bekleniyordu. Ancak haftalar ilerledikçe, yıldız futbolcuya olan bağımlılık daha da arttı. Sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Fenerbahçe, Muriç’in ağları sarsamadığı 13 maçta sadece Rizespor’u, Jailson’un 30 metreden attığı jeneriklik golle yenebildi!

Başarılı oyuncunun gol sevinci yaşadığı 10 karşılaşmanın tamamı kazanıldı. Durum böyle olunca, şampiyonluk iddiası, Kosovalı forvetin ayaklarına kaldı. Muriç, son 4 haftayı golsüz geçince, Sarı-Lacivertliler bu süreçten sadece 1 puan çıkartarak şampiyonluk yarışına havlu attı.

(Fanatik)