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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 08:53
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  • 10 Şubat 2020 Pazartesi 09:02

Vedat Muriç'in performansı en kritik dönemde düşüşe geçti

Vedat Muriç'in performansı en kritik dönemde düşüşe geçti

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Vedat Muriç, sezon boyunca golleriyle Fenerbahçe'yi sırtladı. Ancak Vedat Muriç’in performansı, en kritik dönemde düşüşe geçti. 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor maçında net fırsatları harcadı. Muriç, Alanyaspor karşısında da beklentilerin altında kaldı.

Fenerbahçe, sezon başında Vedat Muriç’i kadrosuna katabilmek için ezeli rakibi Galatasaray ile kıyasıya yarışa girdi. Sarı-Lacivertliler, uzun uğraşlar sonucu Kosovalı forveti kapmayı başardı. Muriç’in ne kadar önemli bir transfer olduğu, kısa sürede ortaya çıktı. Başarılı oyuncu, sezonun ilk haftasından itibaren hem performansı hem de attığı gollerle ön plana çıktı. Yıldız futbolcu, adeta şampiyonluk yolunda takımını sırtladı. Ancak Muriç’in performansı, ligde en kritik döneme girilirken düşüşe geçti.

 

25 yaşındaki oyuncu; Monaco, Frankfurt, Leicester ve Brighton’ın kendisini izlemeye geldiği Trabzonspor maçında net fırsatları harcadı. Fenerbahçe sahadan 2-1 yenik ayrıldı.

Tek galibiyet Rize’de

Vedat Muriç, Alanyaspor karşısında da beklentilerin çok altında kaldı. Maçın başında bulduğu net pozisyonu değerlendiremeyen Kosovalı oyuncu, 90 dakikanın genelinde de etkisizdi. Muriç’in formunun düşmesi, Fenerbahçe’yi derinden etkiledi.

Sarı-Lacivertliler bu sezon başarılı oyuncunun gol atamadığı maçlarda sadece Çaykur Rizespor’u yenebildi. Yıldız futbolcunun performansında yaşanan ani düşüş, taraftarları da endişelendiriyor. 12. adam, Muriç’teki formsuzluğun kısa süreli olmasını umuyor.

(Fanatik)

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Vedat Muriç, sezon boyunca golleriyle Fenerbahçe'yi sırtladı. Ancak Vedat Muriç’in performansı, en kritik dönemde düşüşe geçti. 25 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor maçında net fırsatları harcadı. Muriç, Alanyaspor karşısında da beklentilerin altında kaldı.
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