Vedat Muriç'in F.Bahçe'ye transferi Galatasaray'da Kostas'a yaradı

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in, yedek golcü olarak alınmasını istediği Vedat Muriqi, Fenerbahçe'ye gidince bu durum Kostas Mitroglou'na yaradı. Sezon başında gönderilmesine kesin gözle bakılan Yunan golcü, Vedat Muriqi transferi gerçekleşmeyince 2. şansa sahip oldu.



Kostas Mitroglou Galatasaray kamp kadrosuna alınacak mı?

Hazırlık çalışmalarına zamanında katılan ve son derece istekli olan Kostas Mitroglou ile alakalı karar Avusturya kampı sonrasında verilecek. Yunan golcü, Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosuna yer alacak.

İyi bir hazırlık kampı ile fiziken güçlü, diri bir Mitroglou'nun Türkiye Ligi'nde iyi işlere imza atabileceği görüşü Florya'da ağırlık kazandı. Bu nedenle de İtalyan kondisyoner Bartali'nin, Mitroglou'na özel bir çalışma programı uygulayarak yüklemelerde bulunacağı belirtildi.



Kostas Mitroglou Galatasaray'da kalacak mı?

Teknik Direktör Fatih Terim de, 1 haftalık Avusturya kampı boyunca Kostas Mitroglou'nun performansı, grafiğini yakından takip edecek. Yunanlı golcü sınıfı geçer ve fiziksel durumu daha iyi noktaya gelirse 1 yıl daha Galatasaray'da kalacak. Aksi halde ise Galatasaray yaz transfer döneminde 1 değil 2 golcü birden alacak

Kostas Mitroglou, Süper Lig'de Galatasaray formasıyla oynadığı 7 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. (FutbolArena)