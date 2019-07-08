Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7294
  • 6,4307
  • 258.835
  • 98.650
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Hasan Kartal: Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro alacağız

Hasan Kartal: Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro alacağız

Hasan Kartal: Vedat Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro alacağız

Çaykur RizeSpor Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç transferi için Fenerbahçe’den alacakları bonservis bedelini açıkladı. Kartal, “Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla 5 milyon Euro'yu bulacak” dedi.

Çaykur RizeSpor Başkanı Hasan Kartal TRT Spor'un canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kartal, "Muriç için Fenerbahçe'den 3,5 milyon Euro civarında para alacağız. Gelecek oyuncularla 5 milyon Euro'yu bulacak" dedi.

VEDAT MURİÇ ‘GALATASARAY’I İSTİYORUM’ HAVASINDA DEĞİLDİ

"Vedat Muriç Galatasaray'ı istiyorum havasında değildi. Biz Fenerbahçe'ye yakındık. Fenerbahçe'den alacağımız oyuncuları teknik direktörümüz ve sportif direktörümüz belirleyecek"

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Ajda Pekkan Sinan Akçıl'ın sesini kesti
Lider Şahin'e Didem Şahin'den 2. veto
<p>658’inci tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde gerçekleşen yarı final müsabakaları sonrası finale

Kırkpınar’da finalin adı: Ali Gürbüz - Orhan Okulu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Zaman yolcusunun anlattıkları gerçekleşti

THY'nin 'Maçka' uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu