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aksam.com.tr
  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:00
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  • 20 Mayıs 2020 Çarşamba 08:45

Vedat Muriç'e Premier League'den bir teklif daha

Vedat Muriç'e Premier League'den bir teklif daha

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West Bromwich, F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.

AKŞAM

TODOFİCHAJES.COM adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre İngiltere ekibi West Bromwich, F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’yi transfer etmek istiyor. Öte yandan Football London’a göre ise, Vedat şu anda Tottenham için transfer hedefi değil. Tottenham görüştüğü diğer forvetler için Vedat’ın ismini bir yanıltmaca olarak kullanıyor.

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