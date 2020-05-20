Vedat Muriç'e Premier League'den bir teklif daha

AKŞAM
TODOFİCHAJES.COM adlı internet sitesinin okuyucularına aktardığı bilgilere göre İngiltere ekibi West Bromwich, F.Bahçe’nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi’yi transfer etmek istiyor. Öte yandan Football London’a göre ise, Vedat şu anda Tottenham için transfer hedefi değil. Tottenham görüştüğü diğer forvetler için Vedat’ın ismini bir yanıltmaca olarak kullanıyor.
Feyenoord altyapısında hocalık kariyerine başlayan 39 yaşındaki isim yardımcı antrenör olarak düşünülüyor. 1 ay önce başlayan görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor.
Beşiktaş, Vitesse'yle sözleşmesi biten Hollandalı oyuncu Bryan Linssen'le anlaşmaya vardı. Sağ kanatta oynayan 29 yaşındaki Linssen bu sezon ligde 14 gol ve 6 asistle oynadı.
Nijeryalı futbolcunun yeniden G.Saray'a kiralanabileceği konuşuluyor.
Fenerbahçe, yollarını ayırmaya hazırlandığı Isla'nın yerine Boca Juniors'un 22 yaşındaki sağ beki Nahuel Molina ile ilgileniyor.
Daniel Sturridge, futbola dönmeye hazırlanıyor…
West Bromwich, F.Bahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muriqi'yi transfer etmek istiyor.
Güney Amerika basını, Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda mukavelesi bitecek olan Brezilyalı futbolcunun boşluğunu 23 yaşındaki genç yetenekle dolduracağını yazdı.