Vedat Muric ve Samir Ujkani'ye milli davet

Kosova’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde oynayacağı Karadağ ve Bulgaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Çaykur Rizespor’dan Samir Ujkani ve Vedat Muric de davet edildi.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, kadroya 25 futbolcu çağırdı.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda 7 Haziran’da deplasmanda Karadağ, 10 Haziran’da yine dış sahada Bulgaristan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Çaykur Rizespor), Arijanet Muric (Manchester City), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Fidan Aliti (Kalmar FF), Mergim Vojvoda (Royal Excel Mouscron), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Benjamin Kololli, Mirlind Kryeziu (Zürih), Leart Paqarada (Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen)

Orta saha: Herolind Shala (Valerenga), İdriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna) Besar Halimi (Brondby), Ylldren Ibrahimaj (Viking), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Arber Zeneli (Reims), Milot Rashica (Werder Bremen), Edon Zhegrova (Basel), Elbasan Rashani (Odds)

Forvet: Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday), Shkelqim Demhasaj (Luzern)