Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1392
  • 6,8382
  • 252.665
  • 84.376
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Vedat Muric ve Samir Ujkani'ye milli davet

Vedat Muric ve Samir Ujkani'ye milli davet

Vedat Muric ve Samir Ujkani'ye milli davet

Çaykur Rizespor’un kalecisi Samir Ujkani ve forvet oyuncusu Vedat Muric, Kosova A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosuna çağrıldı.

Kosova’nın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri’nde oynayacağı Karadağ ve Bulgaristan maçlarının aday kadrosu açıklandı. Kadroya Çaykur Rizespor’dan Samir Ujkani ve Vedat Muric de davet edildi.

Kosova Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Bernard Challandes, kadroya 25 futbolcu çağırdı.

Kosova, EURO 2020 Elemeleri A Grubu’nda 7 Haziran’da deplasmanda Karadağ, 10 Haziran’da yine dış sahada Bulgaristan ile karşılaşacak.

Aday kadroda yer alan isimler şunlar:

Kaleci: Samir Ujkani (Çaykur Rizespor), Arijanet Muric (Manchester City), Visar Bekaj (Priştine)

Defans: Amir Rrahmani (Dinamo Zagreb), Fidan Aliti (Kalmar FF), Mergim Vojvoda (Royal Excel Mouscron), Florent Hadergjonaj (Huddersfield Town), Benjamin Kololli, Mirlind Kryeziu (Zürih), Leart Paqarada (Sandhausen), Ibrahim Dresevic (Heerenveen)

Orta saha: Herolind Shala (Valerenga), İdriz Voca (Luzern), Anel Rashkaj (AFC Eskilstuna) Besar Halimi (Brondby), Ylldren Ibrahimaj (Viking), Bersant Celina (Swansea City), Florent Hasani (Diosgyori), Arber Zeneli (Reims), Milot Rashica (Werder Bremen), Edon Zhegrova (Basel), Elbasan Rashani (Odds)

Forvet: Vedat Muric (Çaykur Rizespor), Atdhe Nuhiu (Sheffield Wednesday), Shkelqim Demhasaj (Luzern)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Enes Batur 'evlendim' dedi, takipçileri inanmıyor
Zeynep Demirel eşi Volkan Demirel'in hikayesini beyazperdeye taşıyor
Beren Saat'in neşesi yerinde
Tolga Sarıtaş'ın sır gibi sakladığı sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı
Hazal Kaya müjdeli haberi kendisi verdi! 'Açıklamaktan çok mutluluk duyuyorum'
Emniyet Genel Müdürlüğü´nce, fantastik türündeki 1967 yapımı ´Kilink İstanbul´da´ isimli filmden bir

Emniyet Genel Müdürlüğü´nden ´Kilink İstanbul´da Yakalandı´ Paylaşımı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

558 yıllık Tarihi Kapalıçarşı'nın çatısı ve alt yapısı tamamlandı

Game of Thrones'un yıldızından final eleştirilerine yanıt: Saygısızlık yapılıyor