Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7591
  • 6,3357
  • 272.265
  • 104035
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Vedat Muric perperişan: Çekya ve İngiltere maçlarını kaçırdığım için kahroluyorum

Vedat Muric perperişan: Çekya ve İngiltere maçlarını kaçırdığım için kahroluyorum

Vedat Muric perperişan: Çekya ve İngiltere maçlarını kaçırdığım için kahroluyorum

Önce Çekya ardından İngiltere ile hayati derecede önemli maçlara çıkacak olan Kosova Milli Takımı'nda Vedat Muric üzüntüsü yaşanıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Kasımpaşa karşılaşmasında ayağını burkarak sakatlanan ve son 15 dakika sekerek oyuna devam eden Vedat Muric’in Kosova Milli Takımı'yla Çekya – İngiltere maçlarına çıkamayacağı için bir hayli üzgün olduğu bildirildi.

"BUNLAR BENİM VİTRİN MAÇLARIMDI"

Sadece Çekya ve İngiltere değil, Süper Lig’de Yeni Malatyaspor’la Göztepe maçlarını da kaçıracak olan Vedat Muric’in Kosova’nın oynayacağı hayati derecede önemli olan 2 maçında forma giyemeyeceği için kahrolduğu belirtilirken, yıldız forvetin hocası Bernard Challandes’e “Gerçekten çok üzgünüm, Çekya ve İngiltere maçları hem milli takımım hem de benim için çok önemliydi, tam kalitemi gücümü göstereceğim maçlardı, bunlar benim vitrin maçlarımdı, arkadaşlarımın yanında olamamak beni kahrediyor” dediği ifade edildi.

Muriç’in ayak bileğindeki burkulmanın ikinci derece olduğu anlaşılırken, Fenerbahçe’nin Ankaragücü ile oynadığı maçta Garry Rodrigues’in de aynı sakatlığı yaşaması sağlık heyetini hemen harekete geçirdi.


Pınar Tevetoğlu'na gelen rekor teklife Tarkan'dan veto!
Şeyma Subaşı takipçilerine sordu: Geri dönsem mi?
Bir tepki de Tamer Karadağlı'dan: Neresi yasak?
2 bin dolarlık terlikleri olay oldu!
Sen Anlat Karadeniz final yaptı, hemen imaj değiştirdi
<p>Antalya´da sosyal medyadan bazı kişiler, Konyaaltı sahilinde denizde elektrik akımı olduğunu ve ç

Denizde Elektrik Akımına Kapıldıklarını Sandılar... Sebebi ´Knidi´ Çıktı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

DAEŞ'in hücre evinden oklarına patlayıcı yerleştirilen 'arbalet' silah çıktı

Hayranlık uyandıran mağara turizme kazandırılacak!