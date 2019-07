Vedat Muriç: Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni takımıyla birlikte çalışmalarını sürdüren Vedat Muriç, sarı-lacivertlilere katıldığı ilk andan itibaren camianın büyüklüğünü daha iyi anladığını belirtti. Çaykur Rizespor'dan transfer edilen Kosovalı golcü, "Sanki yıllardır bu çatı altındayım. Ne kadar doğru bir karar verdiğimi bir kez daha anladım. Takıma katıldığım andan itibaren Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çok daha iyi anladım. Teknik ekibimiz ve takım arkadaşlarım uyum sürecimi oldukça kolaylaştırıyor. Heyecanım ve aidiyetim her gün artarken buraya alışma sürecim de hızlanıyor" diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarının yoğun geçtiğini söyleyen Muriç, "Teknik direktörümüz Ersun Yanal liderliğinde sezon öncesi çalışmalarımız oldukça sıkı ve yoğun geçiyor. Takım arkadaşlarımla birlikte antrenmanlarda en iyisini vererek sezona hazırlanıyoruz. Kampa katılmamın ardından Profesör Niyazi Eniseler eşliğinde laktat testine tabi tutuldum. Bu testin sonuçlarıyla birlikte tüm takım arkadaşlarım gibi benim için de hazırlanan program doğrultusunda çalışmalarımı sürdürüyorum. Ayrıca antrenmanlarımız boyunca her anımız GPS ile gözlemlenip, bir sonraki çalışma için seviyemizi artırmak adına her an verilere başvuruluyor. Bu veriler doğrultusunda da antrenmanlarımızı yapıyoruz" dedi.

Fenerbahçe taraftarı hakkında da konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Taraftarımız ilk günden itibaren desteğiyle beni yalnız bırakmıyor. Bu desteği karşılıksız bırakmak istemiyoruz. Hocamızın yönetiminde bu yıl formamızı en iyi şekilde taşımak, taraftarlarımızı mutlu edecek sonuçlar almak için sahaya çıkacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli kulübün sporcusu ve rekortmen milli atlet Ramil Guliyev ile benzerliğine de değinen Vedat Muriç, "Taraftarlarımızın paylaşımlarını sosyal medyada gördüm. Ben de benzediğimizi düşünüyorum, çok haklılar. En büyük noktamız ikimizin de bu büyük kulübün çatısı altında bu kutsal formayı taşıyor ve Fenerbahçe'nin başarısı için ter döküyor olmamız. Ramil Guliyev'e çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. (DHA)