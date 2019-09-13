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'Vedat Muriç lezzet katar'

'Vedat Muriç lezzet katar'

İngiliz basını, Tottenham’la ismi geçen Vedat Muriç’in transferinin mutlaka gerçekleşmesi gerektiğini yazdı, “Harry Kane için tam destek olur. Hücuma lezzet katar” yorumu yapıldı.

AKŞAM

İNGİLTERE’NİN 5-3 galibiyetiyle sonuçlanan Kosova mücadelesinde 1 gol atıp, 2 de asist yapan F.Bahçeli Vedat Muriç’in, Tottenham tarafından izlendiği söylentisi İngiliz basınının gündeminden düşmüyor. soccersouls.com sitesinde bu konuda yapılan yorum haberde şu ifadeler yer aldı: “Tottenham bu forveti izlerken yalnız değil. Lazio, Fiorentina ve Napoli de takip ediyor. 25 yaşındaki oyuncu hızlı bir şekilde ön plana çıkmaya başladı. Kosova Milli Takımı’nda fiziği ve tekniğiyle dikkat çekti.

OCAK AYINDA İMZA ATTIRILSIN

Llorente’yi ve Janssen’i gönderen Tottenham’da Harry Kane alternatifsiz kaldı. Kane son birkaç sezonda sakatlık sorunu yaşadı. Ligin tamamında forma giymesi zor, dinlenmeye ihtiyacı oluyor. Muriç gelirse hem rekabette hem de sahada önemli bir faktör olur. Premier Lig’de de kesinlikle gelişecektir. Fiziksel kapasitesini önde iyi kullanıyor. Gelirse Hary Kane’e destek olur. Hücuma lezzet katar. Tottenham Ocak ayında imza attırmak için acele etmeli.

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