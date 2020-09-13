Vedat Muric, Lazio'a imza atmak için Roma'ya gitti

Muric, Lazio ile görüşmeler için İstanbul'dan hareket eden özel uçakla başkent Roma'nın Ciampino Havalimanı'na ulaştı. Futbolcuyu, Lazio kulübü yetkilileri karşıladı.
Havalimanına girişte Kovid-19 önlemleri gereği ateşi ölçülen ve pasaport kontrolünden geçen 26 yaşındaki Kosovalı forvet, Lazio atkısıyla kendisini takibe gelen basın mensuplarına poz verdi.
Muric, kendisine "Hoş geldin" diyen basın mensuplarına da teşekkür etti.
Futbolcu, Roma'da yarın sağlık kontrolünden geçecek. Kontrollerin ardından Lazio'nun transferi resmen duyurması bekleniyor.
Trabzonspor, Norveçli golcüyü satmaktan başka çaresi kalmadığını ilan etti: “Sörloth için Leipzig Kulübü'nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.”
Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.
Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, bir pozisyonda sakatlanmış ve arka baldırını tutarak oyundan alınmıştı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.
Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya gönderen Fenerbahçe'de forvet transferi için çalışmalar tam gaz sürüyor. Sarı-Lacivertlilerin bir numaralı adayı ise Mario Mandzukic. Emre Belözoğlu, yıldız golcünün menajeri Ivan Cvjetkovic ile görüşmelere başladı. Teknik direktör Erol Bulut'un mutlaka transfer edilmesini istediği bir diğer isimse Papiss Cisse.