Vedat Muric, Lazio'a imza atmak için Roma'ya gitti

SPOR GÜNDEMİ

Leipzig'in Trabzonspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı Leipzig'in Trabzonspor'a yaptığı teklif ortaya çıktı Trabzonspor, Norveçli golcüyü satmaktan başka çaresi kalmadığını ilan etti: “Sörloth için Leipzig Kulübü'nden resmi transfer teklifi gelmiş olup, yönetim kurulumuz tarafından kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda bu teklif değerlendirilmektedir.”

Dilmen, 'aldığım duyuma göre' dedi ve transferi açıkladı Dilmen, 'aldığım duyuma göre' dedi ve transferi açıkladı Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'den ayrılacak yeni futbolcuyu açıkladı. Dilmen, “Jailson'un ciddi bir paraya satılacağı yönünde duyum aldım. 4,5 – 5 milyon euroya satacaklar galiba” dedi.

Sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'tan haber var Sakatlanarak oyundan çıkan Emre Kılınç'tan haber var Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında Gaziantep FK'yi 3-1 mağlup eden Galatasaray'da yeni transfer Emre Kılınç, bir pozisyonda sakatlanmış ve arka baldırını tutarak oyundan alınmıştı. Başarılı futbolcunun durumunun ciddi olmadığı öğrenildi.

İstanbul'a 'Bırakmam Seni' tişörtüyle indi, kartal pozunu çaktı İstanbul'a 'Bırakmam Seni' tişörtüyle indi, kartal pozunu çaktı Beşiktaş'ın el sıkıştığı Josef de Souza, kendisini Siyah-Beyazlılara bağlayan sözleşmeyi imzalamak için özel uçakla İstanbul'a geldi.

Başakşehir bir transferi daha açıkladı Başakşehir bir transferi daha açıkladı Medipol Başakşehir sol beke Hasan Ali Kaldırım'dan sonra bir takviye daha yaptı. Son şampiyon, Belçikalı futbolcu Bolingoli Mbombo'yu Celtic'ten satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.