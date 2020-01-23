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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 07:12
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  • 23 Ocak 2020 Perşembe 07:31

Vedat Milor ve Muriqi'nin twitter'ı sallayan diyaloğu

Vedat Milor ve Muriqi'nin twitter'ı sallayan diyaloğu

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Vedat Milor ve Vedat Muriqi'nin Twitter'daki diyaloğu sosyal medyayı salladı. Milor, "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram'da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz" dedi. Muriqi ise "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde" yanıtını verdi.

Fenerbahçe'nin golcüsü Vedat Muriqi ile ünlü gurme ve akademisyen Vedat Milor'un Twitter'da yaşadığı ilginç diyalog sosyal medyada gündeme damga vurdu.

Milor, oldukça aktif olarak kullandığı ve adeta bir fenomene dönüşen kişisel Twitter hesabından "Birkaç ay önce hayatıma giren ve baktığım her yerde onu gördüğüm biri var. Vedat Muriqi. Instagram'da her gün en az 10 çekilişe birlikte etiketleniyoruz. Bir sürü twitte de bana onun adıyla hitap ediyorlar" paylaşımında bulundu.

Bu ilginç paylaşım kullanıcılar tarafından yüzlerce kez yeniden paylaşılıp, beğenilirken Vedat Muriqi "Beni de güzel mekanların ve yemeklerin altına etiketliyorlar. Damak tadımız gelişiyor sayenizde" yanıtını verdi ve sosyal medyada bu diyalog adeta gündem oldu.

Daha sonra başarılı golcü Muriqi'nin yanıtına Milor, "Sevindim. Afiyet olsun" cevabını verdi.

(Sporx)

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