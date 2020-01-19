SPOR GÜNDEMİ

Vedat isyanı Vedat isyanı VEDAT Muriqi’in ikinci sarı karttan kırmızı kart görmesinin ardından sosyal medyada rakip takım taraftarları isyan etti.

'Ronaldo'ya özendim Beşiktaş'a geldim' 'Ronaldo'ya özendim Beşiktaş'a geldim' Beşiktaş’ın altyapısına seçilen tek kız olan Elif Can AKŞAM’a konuştu. Bu akşam Sivasspor maçının devre arasında Vodafone Park’ta taraftarın huzuruna çıkacak olan Elif Can, “Ronaldo’nun tekniklerini izleyip, taklit ederek futbolu öğrendim. Beşiktaş’a seçilince şok oldum” dedi.

'Zaman gösterecek' 'Zaman gösterecek' F.BAHÇE’NİN gündeminde olan Romarinho, Sarı Lacivertlilerin kendisi ile ilgilendiğini doğruladı.

'Hayallerimin dışında' 'Hayallerimin dışında' Burnley Menajeri Dyche, “Muriqi transferi mümkün değil. 25 milyon euro gibi rakam hayallerimin dışında” diyerek transferin gerçekleşmeyeceğini söyledi.

'Milli takım için' 'Milli takım için' AJAX’A kiralık giden Babel, Hollanda basınına konuştu.

Amin Younes derbisi Amin Younes derbisi G.Saray ve F.Bahçe, Napoli’nin Alman futbolcusu için karşı karşıya geldi.