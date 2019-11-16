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Vedat İnceefe: Güneş isinin erbabı

Vedat İnceefe: Güneş isinin erbabı

Vedat İnceefe: “Artık bir jenerasyon kapanıp yenisi geliyor. Bu jenerasyonu en iyi şekilde adapte etmek gerek. Şenol Güneş hocamız da bu işleri çok iyi yapıyor.”

AKŞAM

ÜMİT Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vedat İnceefe, A Milli Takım’da başarılı performans sergileyen genç futbolculara yenilerinin de ekleneceğini söyledi. İnceefe şöyle konuştu: “Merih Demiral, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı, Çağlar Söyüncü gibi genç oyuncular var. Bu isimlerin hepsi A Milli Takım’ı hak ediyor. Ümit Milli Takımımızda arkalarından gelecek daha 7-8 oyuncu var. Kulüplerinde de oynamaları lazım. Bu başarılarımızın kalıcı olması lazım. Amacımız, uzun süre bekleyip Dünya Kupası veya Avrupa Şampiyonası’na gitmek değil de her 2 senede bir bu organizasyonlarda olmak. Bunun için de gençlere yatırım yapmamız, onları ön plana itmemiz lazım. Artık bir jenerasyon kapanıp yenisi geliyor. Bu jenerasyonu en iyi şekilde adapte etmek gerek. Şenol Güneş Hocamız da bu işleri çok iyi yapıyor.” 


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