Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9597
  • 6,6466
  • 288.963
  • 113636
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ve TFF açıkladı: Var kayıtları paylaşılmayacak

Ve TFF açıkladı: Var kayıtları paylaşılmayacak

Ve TFF açıkladı: Var kayıtları paylaşılmayacak

TFF, son günlerde tartışma konusu olan ‘VAR kayıtlarının açıklanması’ hususunda resmi internet sitesinden açıklama yayımladı. TFF, VAR kayıtlarının paylaşılmayacağını duyurdu.

TFF’den yapılan açıklama şu şekilde:

Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) uygulamaları kapsamındaki kayıtların paylaşımı hakkında son günlerde oluşan gündem üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA ve Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) arasında 02.03.2017 tarihinde yapılan protokol üzerine, TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı kararla Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına 2017-2018 sezonu TFF 1. Lig Play-Off müsabakaları ile başlanmış, sistem 2018-2019 sezonuyla birlikte Süper Lig, TFF Süper Kupa ve son 16 turundan itibaren Ziraat Türkiye Kupası'nda da uygulamaya konulmuştur.

Futbol Oyun Kuralları VAR Protokolü'nde yer alan ve IFAB'ın ülke Federasyonları Hakem Kurulları'na sirküle ettiği VAR Uygulamaları El Kitapçığı'nın VAR kayıtlarının kamuoyu ile paylaşılamayacağına ilişkin düzenlemelerine göre, VAR kayıtlarının sadece eğitim amaçlı kullanılması uygulamasına devam edilmektedir.

Ayrıca kayıtların paylaşılmamasını tavsiye eden IFAB tarafından yapılan açıklamalarda, bu husustaki nihai kararın ülke Federasyonlarına ait olduğu belirtilmiştir. Bu kapsamdaki uygulama Avrupa ülkelerinin büyük bir çoğunluğunda olduğu gibi mevcut şekliyle sürdürülecektir.

Kaldı ki; Federasyonumuz gerek IFAB, gerekse VAR'ın uygulandığı ülke Federasyonları ile yakın temasta olup bu ülkelerdeki çalışmaları yakından takip etmektedir ve olası gelişmelere sistemin adapte edileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır.    

Değerli kamuoyunun bilgilerine saygıyla duyurulur.


11 yıl sonra ilk paylaşım!
Bülent Ersoy'un yılbaşı istekleri ağızları açık bıraktı!
Alp Navruz o diziyle dönüyor!
'Zeynep Bastık açık ara önde'
'Keşke Acun'dan üç çocuk yapsaydım, şimdi rahattım'
<p>Liberya bandıralı ´Songa Irıdıum´ adlı yük gemisi, İstanbul Boğazı´nda karaya oturdu.</p> <p>A

İstanbul Boğazı´nda Gemi Kıyıya Çarptı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan Kanal İstanbul'a dair iddialara yanıt

2020 yılı için işsizlik maaşı belli oldu