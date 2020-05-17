Ve son noktayı koydu! Fenerbahçe'nin aradığı hoca benim

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna kimin oturacağı merak konusu olmuşken flaş bir açıklama geldi...

Fenerbahçe'de takımına başına kimin geçeceği merakla beklenirken, Nenad Bjelica, Erol Bulut ve Okan Buruk ismi ön plana çıktı ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç konuyla ilgili çarpıcı sözler kullandı. Bu açıklamaların ardından Erol Bulut ilk kez Fenerbahçe için böylesine net ifadeler kullandı.

"GENÇ, AÇ, ÇALIŞKAN..."

Divan kurulunda teknik direktör arayışları hakkında bilgi veren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Genç, aç, çok çalışan, disiplinli, Türkiye'yi iyi bilen veya bu coğrafyada çalışması sıkıntı olmayacak, 40-50 yaşları arası, ekonomimize uyacak, takım içinde rekabeti sağlayabilecek, gençleri adapte edebilecek türde bir hoca arıyoruz" ifadelerini kullanmıştı. Erol Bulut ise bu kriterlere uygun olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'nin teknik adam adayları arasında bulunan ve şu anda Aytemiz Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut, Haldun Domaç'ın youtube hesabında flaş açıklamalarda bulundu.

İŞTE EROL BULUT'UN SÖZLERİ...

Alanyaspor'a gelmeden önce İtalya'dan teklif aldığının hatırlatılması üzerine genç teknik adam şunları söyledi: "İtalya'da görüşmelerim oldu. İki hafta üst üste maçları izlemeye gittim, görüşmeler oldu. Biraz daha süre istediler. Benim zamanım yoktu."

"Alanyaspor ve Türkiye'den birkaç kulüpten teklif vardı. Karar vermem gerekiyordu. 10 Haziran'da Alanyaspor'a imza attım. Doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum."

'FENERBAHÇE'NİN KRİTERLERİNE UYUYORUM'

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yeni teknik direktör için belirlediği kriterlere uyduğunu belirten Erol Bulut, "Sayın başkan Ali Koç bu açıklamayı yaparken, herkesin aklına Erol Bulut geldi. Evet, bu özelliklerin bende olduğunu düşünüyorum."

"EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

Erol Bulut ayrıca "Saygı ve disiplin benim ana prensiplerim. Bunların olmadığı yerde başarı da zor olur. Bu özellikler bende varsa, başka hocalarda da olduğunu düşünüyorum. Beni herkes onla bağdaştırdı. Direkt 'benim' demem yanlış olur. Alanyaspor ile sezon sonuna kadar sözleşmem var. Kimseye saygısızlık yapmak istemiyorum." diye konuştu.

"Sezon sonunda Fenerbahçe'de teklif gelirse kabul eder misiniz?" sorusunu da yanıtlayan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Sezon sonunda gelen teklifleri en iyi şekilde değerlendireceğimi düşünüyorum." dedi.

Öte yandan Erol Bulut "Üst düzey takımlarda ve Avrupa'da çalışma hedefim var. Gelecek tekliflere göre karar vermek zorundayım. Planlamayı erken yapmak istiyorum. Yeni sezon için çok fazla vaktimiz olmayacak" açıklamasını yaptı. (Haber 7)