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aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:55
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Ve Mesut Özil kararını verdi! Sezon sonunda ABD yolcusu

Ve Mesut Özil kararını verdi! Sezon sonunda ABD yolcusu

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Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mesut Özil, ocak ayında MLS takımlarıyla görüşmelere başlayacak. Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Özil'in futbol dışındaki işlerini de yönetmek için ABD'yi tercih etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncuyla D.C. United, LA Galaxy ve Inter Miami ilgileniyor.

Arsenal'de kadro dışı bırakılan ve kariyerine devam için ABD MLS Ligi takımlarından da teklifler alan Mesut Özil'in ocak ayı itibariyle görüşmelere başlayacağı yazıldı. Amerikan basınından ESPN'in haberine göre; Mesut Özil sezon sonu Arsenal ile olan sözleşmesi sona ereceği için ocak ayı itibariyle başka takımlarla görüşme hakkına sahip olacak ve burada ilk hedefi ise MLS takımları.

YÜKSEK İHTİMAL ABD’Yİ TERCİH EDECEK

ESPN'deki habere göre Türk asıllı Alman oyuncuyu en çok isteyen iki kulüp D.C. United ve LA Galaxy ancak David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami de durumu uzaktan takip ediyor. Fenerbahçeli olmasından ötürü adı Sarı Lacivertlilerle de anılan Mesut'un futbol dışındaki işlerini yönetmek için de ABD'yi tercih etmesi yüksek ihtimal olarak görülüyor.

KULÜBÜN EN ÇOK KAZANAN FUTBOLCUSU KONUMUNDA

Geçen sene Mart ayından bu yana ilk önce koronavirüs, daha sonra da kadro dışı kalması sebebiyle uzak kalan 33 yaşındaki yıldız, Londra ekibinde haftada 400 bin euro ile kulübün en çok kazanan futbolcusu konumunda.

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