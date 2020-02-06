Ve karar verildi! Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulundugu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.
Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu.
Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.
(DHA)
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Antalyaspor, Sivasspor'u konuk edecek. Tamer Tuna'nın gelmesiyle çıkışa geçen Antalyaspor, taraftarı önünde avantajlı skoru almanın peşinde olacak. Sezonun flaş takımı Sivasspor ise evinde moralli dönmek istiyor.
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