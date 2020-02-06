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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 21:23
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  • 06 Şubat 2020 Perşembe 21:30

Ve karar verildi! Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti

Ve karar verildi! Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti

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Futbolda Şike Davası'nda Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Aziz Yıldırım ve diğer sanıkların örgüt kurma suçundan beraatleri kesinleşti.

13'üncü Ağır Ceza Mahkemesinin dosyayı incelemesinin ardından, Yargıtay 5'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararına uygun olarak, bazı sanıklar ve suç tipleri bakımından verilen önceki beraat kararını kesinleştirdi. Bu kapsamda, örgüt suçundan ceza alan, aralarında Aziz Yıldırım'ın da bulundugu sanıklar hakkında örgüt sebebiyle verilen beraat kararları kesinleşmiş oldu.

Bu yargılamaya konu soruşturmada toplanan delillerin örgüt kapsamında toplandığı değerlendirildiğinde, bunların delil niteliğinin olmadığı konusundaki tartışma son buldu. 

Öte yandan Beşiktaş ve Giresunspor tarafı için verilmiş olan beraat kararları da kesinleşmiş olduğundan dosyadaki sanık sayısı azalmış oldu.

(DHA)

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Futbolda Şike Davası'nda beraatler kesinleşti
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