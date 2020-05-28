Galatasaray, Feghouli'yi gönderiyor

Koronavirüs nedeniyle Süper Lig'e verilen arada Galatasaray, büyük bir mali kayba uğrarken, elindeki yüksek maaş alan futbolcuları satma kararı almıştı.
HEDEF 10 MİLYON EURO
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; Cimbom, Feghouli için kapıyı 10 milyon Euro'dan açmayı planlıyor.
AL NASR GÖRÜŞMELERE GELİYOR
Öte yandan Feghouli için devreye girecek ilk kulübün Al Nasr olacağı ifade edildi. Haberin detayların Al Nasr ile beraber başka Arap kulüplerinin de Feghouli için kapıyı çalacağı aktarıldı.
Feghouli, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı toplam 30 karşılaşmada 6 gole imza atarken 5 asist üretmişti.
Galatasaray, Faslı yıldızı Sofiane Feghouli hakkında kararını verdi. Takımda yüksek maaş alan yıldızlarla yollarını ayırıp daha uygun maliyetli oyunculara yönelecek olan sarı-kırmızılı takımda belirlediği bonservis bedelinin verilmesi halinde Cezayirli futbolcuyla yollarını ayıracak.
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